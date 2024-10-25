شاهد احتفال محمد فراج بفوز النادي الأهلي بكأس السوبر في افتتاح مهرجان الجونة 2024

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 أكتوبر 2024 01:25 صباحاً - احتفل النجم محمد فرّاج بتتويج النادي الأهلى المصري ببطولة كأس السوبر المصري بعد الفوز على منافسه نادي الزمالك بالضربات الترجيحية من علامة الجزاء، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

محمد فراج المعروف بانتمائه الشديد للنادي الأهلي المصري، واختياره لتقديم الصفقات الجديدة لموسم 2024/2025، لم يستطع تمالك نفسه مع لحظات الإثارة الأخيرة في المباراة التي جمعت الأهلى والزمالك، وظل يتابع ضربات الترجيح عبر هاتفه المحمول على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة، وفور حسم النادي الأهلي للقب، ظل فراج يبحث عن الأهلوية من نجوم الفن ليبادلهم الفرحة.

يضم المهرجان في دورته السابعة عددًا من الشخصيات السينمائية المرموقة، مثل الممثلة الهندية نانديتا داس التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجة اللبنانية إليان الراهب التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة، والممثلة المصرية منة شلبي، بالإضافة إلى الممثلة المصرية أمينة خليل والممثل المصري أمير المصري عضوا لجنة تحكيم الأفلام القصيرة. كما سيشارك نخبة من كبار السينمائيين العالميين في فعاليات المهرجان.

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مهرجان الجونة يترجم مفهوم "السينما من أجل الانسانية"

الجدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي أصبح اليوم واحدًا من أبرز الفعاليات السينمائية الدولية، حيث يترجم مفهوم "السينما من أجل الإنسانية" من خلال دعمه لأفلام تسلط الضوء على القضايا الإنسانية والاجتماعية. بفضل التنظيم المتميز، وتنوع الأفلام من مختلف أنحاء العالم، والالتزام بتقديم محتوى يعكس قصصًا مؤثرة من واقعنا المعاصر، نجح المهرجان في جذب أنظار السينمائيين والنقاد العالميين. هذا الحدث يعزز من مكانة مصر كوجهة ثقافية وفنية عالمية، ويؤكد على دور السينما في إحداث تأثير حقيقي يتجاوز حدود الشاشة ليصل إلى روح الإنسانية.

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