راغب علامة يُعلن وفاة شقيقته الكُبرى

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أكتوبر 2024 08:53 مساءً - أعلن الفنان اللبناني راغب علامة وفاة شقيقته الكُبري الحاجة صبيحة، نتيجة إصابتها بأزمة قلبية حادة.

المُطرب اللبناني راغب علامة نعى شقيقته الكبرى عبْر حسابه الرسمي بمنصة "X"، بطريقة مؤثرة قائلا: "لم تكن تأخذ قراراً في حياتها قبل أن تسألني. يا خيي شو رأيك؟ كانت صديقتي وابنتي وأمي وملاكي الحارس.



راغب علامة ينعى شقيقته: "صديقتي وابنتي وأمي وملاكي الحارس"

تابع راغب علامة: اليوم أخذت قرارها من دون سؤال وغادرت هذه الحياة وأنا بعيد عنها، إثر أزمة قلبية حادة، من دون حتى أن أودّعها في هذه الظروف الصعبة. شقيقتي الكبرى الحاجة صبيحة، هذه الطاهرة الحنونة رحلت إلى جنة الخلد لكي تلتحق بوالدي ووالدتي وهي مشتاقة للقائهما. رحمهما الله. إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله".

ولم يكشف راغب علامة أية تفاصيل عن موعد ومكان تشييع جثمان شقيقته الكبرى الحاجة صبيحة، وموعد قبول العزاء.

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