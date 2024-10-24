حبيبة ليام باين تكشف عن خطته للزواج منها قبل وفاته

كايت كاسيدي تُعلّق على مَن انتقدوا عدم وجودها مع ليام باين

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آخر تفاصيل وملابسات وفاة المُغني البريطاني ليام باين

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أكتوبر 2024 08:53 مساءً - بعد مرور أسبوع من وفاة المغني البريطانينعت حبيبته كايت كاسيدي المغني الراحل، وكشفت عن خططهما المستقبلية معاً، وعن العديد من الرسائل التي تبادلاها سوياً؛ مؤكدة أن ليام باين كتب لها رسالة قبل وفاته بقليل، يتنبأ بأنهما سيتزوجان خلال عام.كانت كايت كاسيدي حبيبة ليام باين قد نشرت مجموعة من الصور التي جمعتهما، ورسائل بينهما عبْر حسابها الخاص بـ"إنستغرام"، وعلّقت على الصور برسالة ردت من خلالها على مَن هاجموها لعدم تواجُدها مع ليام باين خلال إقامته بالفندق؛ قائلة: "يجب على الناس أن ينضجوا، لم تكن كايت هي الوحيدة التي لم تكن هناك، لم تكن عائلته هناك، ولم يكن شباب الفرقة هناك ولا أصدقاؤه هناك، لم يكن أحد هناك. لا يمكنك إلقاء اللوم على كايت لمجرد أنها غادرت قبل بضعة أيام، لا يمكنك إلقاء اللوم على أيّ شخص لم يكن هناك".واختتمت تعليقها قائلة: "أنا متأكدة من أن الشعور بالذنب الذي يشعرون به جميعاً الآن، ربما يكون أكثر مما يمكنهم تحمُّله، سيطر على نفسك واتركهم وحدهم ليحزنوا في سلام".يمكنكم قراءة: ليام باين .. رحلة مع الموسيقى بدأت بـ X factor وانتهت بوفاة غامضةيُذكر أنكان قد ارتبط بحبيبته المؤثرة الأمريكية كايت كاسيدي منذ عام 2022، وكانت معه في أمريكا الجنوبية قبل أيام من وفاته، إلا أنها عندما تُوفي ليام باين في 16 أكتوبر الجاري، كانت قد غادرت الأرجنتين.يُذكر أنه بعد مرور أيام من وفاة المُغني البريطاني ليام باين، أعلنت بعض التقارير أن نتائج اختبار السموم جاء بها بعض المعلومات المهمة حول وفاة نجم فرقة "وان دايركشن"، وقد كشف تشريح جزئي لجثة ليام باين، أنه توجد مواد متعددة في جسده حينما سقط من شرفة الطابق الثالث في غرفته بالفندق في بوينس آيرس بالأرجنتين.وذكرت العديد من المصادر لـ ABC News، أن المواد التي تم اكتشافها بجسد المُغني البريطاني ليام باين، تنتمي لأنواع العقاقير الممنوعة، والتي تتكون من مزيج لعدد من الأدوية، فيما أكدت المصادر أن جثة ليام باين ستبقى في الأرجنتين حتى اكتمال التشريح.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».