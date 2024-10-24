الظهور الأول لـ أروى جودة بصحبة خطيبها في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

إطلالة أروى جودة

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توافد عدد كبيرمن نجوم وصُناع السينما لحضور افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

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مهرجان الجونة السينمائي يُرسل تحية لنجوم الفن الراحلين

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أكتوبر 2024 10:25 مساءً - حرصت الفنانةعلى حضور حفل افتتاح الدورة السابعة من، وفي مفاجأة لجمهورها ظهرت الفنانة أروى جودة بصحبة خطيبها للمرة الأولى، والتقطت الفنانة أروى جودة العديد من الصور بصحبة خطيبها على السجادة الحمراء الخاصة بحفل الافتتاح.ظهرت أروى جودة في إطلالة ساحرة جذبت الإنظار لها والتقطت الكثير من الصور على السجادة الحمراء الخاصة بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي .كان قد بدأ منذ قليل توافد عدد كبير من نجوم وصُناع السينما لحضور فعالية السجادة الحمراء الخاصة بحفل افتتاح الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وشهدت السجادة الحمراء لحفل إفتتاح المهرجان حضور عدد كبير من المُبدعين ومن أبرزهم ماريان خوري المدير الفني للمهرجان، عمرو منسي المدير التنفيذي للمهرجان، والنجوم فتحي عبد الوهاب، تامر هجرس، مدير التصوير محمود شاهين، ميس حمدان، والناقد السينمائي أحمد شوقي، أروى جودة، نسرين طافش، محمد فراج، هند صبري، أمينة خليل، كريم قاسم، درة، الفنان الكبير محمود حميدة وحرصوا جميعاًعلى التقاط العديد من الصور التذكارية.يمكنكم قراءة: تعرفوا على الأفلام المتنافسة في مهرجان الجونةيُذكر أن افتتاح الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي يشهد توجيه تحية لذكرى الفنانين الذين رحلوا عن دنيانا خلال العام المنصرم، في لحظات نتذكر فيها من غادرونا بأعمالهم وأرواحهم التي لا تزال تضيء سماء الفن، هؤلاء الذين تركوا بصمة لا تمحى في قلوبنا وشاشاتنا، كانوا أكثر من مجرد مبدعين بل كانوا مرآة لقصصنا، وأحلامنا، وتحدياتنا.ويعد مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز الفعاليات السينمائية الدولية، حيث يترجم مفهوم "السينما من أجل الإنسانية" من خلال دعمه لأفلام تسلط الضوء على القضايا الإنسانية والاجتماعية. بفضل التنظيم المتميز، وتنوع الأفلام من مختلف أنحاء العالم، والالتزام بتقديم محتوى يعكس قصصًا مؤثرة من واقعنا المعاصر، نجح المهرجان في جذب أنظار السينمائيين والنقاد العالميين. هذا الحدث يعزز من مكانة مصر كوجهة ثقافية وفنية عالمية، ويؤكد على دور السينما في إحداث تأثير حقيقي يتجاوز حدود الشاشة ليصل إلى روح الإنسانية.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».