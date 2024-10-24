توافد نجوم وصُناع السينما على السجادة الحمراء لـ مهرجان الجونة السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أكتوبر 2024 08:53 مساءً - بدأ منذ قليل توافد عدد كبير من نجوم وصُناع السينما لحضور فعالية السجادة الحمراء الخاصة بحفل افتتاح الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

النجوم على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي

شهدت السجادة الحمراء لحفل مهرجان الجونة السينمائي حضور عدد كبير من المُبدعين ومن أبرزهم ماريان خوري المدير الفني للمهرجان، عمرو منسي المدير التنفيذي للمهرجان، والنجوم: فتحي عبد الوهاب، تامر هجرس، مدير التصوير محمود شاهين، ميس حمدان، والناقد السينمائي أحمد شوقي، أروى جودة، نسرين طافش، محمد فراج، هند صبري، أمينة خليل، كريم قاسم، درة، الفنان الكبير محمود حميدة وحرصوا جميعاًعلى التقاط العديد من الصور التذكارية.

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مهرجان الجونة السينمائي يُرسل تحية لنجوم الفن الراحلين

يُذكر أن افتتاح الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي يشهد توجيه تحية لذكرى الفنانين الذين رحلوا عن دنيانا خلال العام المنصرم، في لحظات نتذكر فيها من غادرونا بأعمالهم وأرواحهم التي لا تزال تضيء سماء الفن، هؤلاء الذين تركوا بصمة لا تمحى في قلوبنا وشاشاتنا، كانوا أكثر من مجرد مبدعين بل كانوا مرآة لقصصنا، وأحلامنا، وتحدياتنا.

ويعد مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز الفعاليات السينمائية الدولية، حيث يترجم مفهوم "السينما من أجل الإنسانية" من خلال دعمه لأفلام تسلط الضوء على القضايا الإنسانية والاجتماعية. بفضل التنظيم المتميز، وتنوع الأفلام من مختلف أنحاء العالم، والالتزام بتقديم محتوى يعكس قصصًا مؤثرة من واقعنا المعاصر، نجح المهرجان في جذب أنظار السينمائيين والنقاد العالميين. هذا الحدث يعزز من مكانة مصر كوجهة ثقافية وفنية عالمية، ويؤكد على دور السينما في إحداث تأثير حقيقي يتجاوز حدود الشاشة ليصل إلى روح الإنسانية.



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