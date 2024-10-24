شكران مرتجى: بحبك يا لبنان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الممثلة شكران مرتجى في خاصية القصص القصيرة عبر منصة انستغرام صورة كانت قد شاركتها عالمة الفلك كارمن شماس، وذلك تعبيرًا عن حبها الكبير لهذه الأرض.

وتضمنت الصورة عددًا من القلوب الحمراء، الخضراء والبيضاء التي تمثل علم لبنان الذي توسّط الصورة بعنوان: “بحبك يا لبنان”.

كذلك، شاركت شكران مرتجى صورة لدعم منطقة صور التي تتعرّض مؤخرًا لاعتداءات اسرائيلية مكثفة، وأضافت أعلام فلسطين المحتلة، سوريا ولبنان بجانب “حمامة السلام” وذلك في إشارة منها إلى الدعاء والصلاة من أجل خلاص هذه البلاد.