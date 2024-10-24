شكرا لقرائتكم خبر عن 6 شهور الحلقة 2.. السيلز الشاطر لازم يحب الفلوس.. مبدأ مراد مكرم فى المبيعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الأولى والثانية من مسلسل 6 شهور بطولة الفنان الشاب نور النبوى، وإخراج مصطفى صولى، والذى يعرض على منصة watch it، أحداثاً مختلفة، حيث عقد مراد مكرم صاحب شركة العقارات اجتماع مع مراد – نور النبوى، ولطيفة نور إيهاب حتى يعلمهم كيف يبيعون العقارات في الشركة، وأن يكونوا أصحاب مبدأ وهو (السلزجى الشاطر لازم يكون بيحب الفلوس) وهو أول مبدأ في تعليم الثنائى أول خطوة في بيع العقارات



6 شهور

بطولة نور النبوي، نور إيهاب، مراد مكرم، سلوى محمد على، ميشيل ميلاد، بسمة نبيل، باهر النويهي، مروان فارس، أحمد فاضل، نورا عبد الرحمن، أمجد الحجار، وغيرهم من الفنانين، وعدد من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم: محمد عبد العظيم، ، محمود حافظ، عمرو وهبة، علاء مرسى، مجدى بدر، والعمل من تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام، إخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما.

وقدم نور النبوى فى رمضان الماضى مسلسل إمبراطورية ميم من بطولة خالد النبوى، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، وضيفة الشرف سلاف فواخرجي، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

