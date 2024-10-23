عصام عمر يُقارب على الانتهاء من تصوير فيلم "سيكو سيكو" وطرحه قريباً

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 04:27 مساءً - يُواصل الفنان عصام عمر تصوير مشاهده في فيلم "سيكو سيكو" الذي يجمعه بالفنان طه دسوقي، ومجموعة كبيرة من الفنانين، تمهيداً لطرحه في دور العرض خلال الفترة المقبلة، حيث ينتمي إلى نوعية الأفلام الشبابية.

صلة قرابة بين عصام عمر وطه دسوقي

علمت "الخليج 365" أنيُقارب على الانتهاء من تصوير مشاهده بشكلٍ كامل، حيث يتبقى له نحو 10%، ويُجسد خلال الأحداث شخصية شاب يُدعى "يحيى" تجمعه صلة قرابة بـ طه دسوقي، واللذبن يتعرضان للعديد من المواقف المختلفة، ومن المفترض طرح الفيلم في دور العرض خلال موسم أفلام رأس السنة.

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أبطال فيلم سيكو سيكو

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عصام عمر يُشارك في مهرجان فينيسيا السينمائي

لم يحسم موقفه من رمضان 2025

ويُعدهو أول بطولة لكلٍ منوطه دسوقي في السينما بعدما أثبتا موهبتهما في الأعمال التلفزيونية، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، وانطلق تصوير أول مشاهد الفيلم في شهر يونيو الماضي، ويُشارك في بطولته كلّ من باسم سمرة، علي صبحي، خالدالصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبدالحميد، علاء مرسي وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمدالدباح وإخراج عمرالمهندس.شاركفي الدورة الـ81 من مهرجان فينيسيا السينمائي 2024 Venice Film Festival، من خلال "رحلة البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" والذي عُرض ضمن برنامج "أوريزونتي إكسترا"، وتدور أحداثه حول قصة "حسن" الشاب الثلاثيني والذي يُعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى، ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه ويأتي ذلك من خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد "رامبو" من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مطارداً من قبل "كارم" جار حسن، وجميع أهالي الحي.وفي سياقٍ آخر، تلقىأكثر من عرض مؤخراً بشأن المشاركة في موسم دراما رمضان 2025، إذ إنه لازال يدرس تلك العروض في الواقت الراهن، ليحسم موقفه ويستقر على أحدهم. أما طه دسوقي، فسوف يتعاون مع الفنان أحمد مالك في موسم دراما رمضان من خلال مسلسل يحمل اسم "ولعة ومفتاح" فكرة أحمد مالك وإخراج عصام عبدالحميد وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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