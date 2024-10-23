واكبي أجدد الصيحات الجمالية العصرية من أسبوع الأزياء في الرياض 2024

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 05:58 مساءً - يُعدّ أسبوع الأزياء في الرياض 2024، أكثر من مجرد حدث بارز في عالم الموضة والأزياء؛ إنه احتفال بالفن، والإبداع، والتنوع الثقافي، يجمع بين مصممين عالميين ومحليين، ويُبرز روح الابتكار لعرض إبداعاتهم الفاخرة في قلب العاصمة السعودية، يُشكل هذا الحدث فرصةً لا مثيل لها لعشاق الموضة؛ إذ يُبرز التصاميم العصرية والابتكارات اللافتة التي تُلقي الضوء على مزيج من الأناقة العالمية والتراث المحلي، ويشهد أسبوع الأزياء في الرياض 2024 بنسخته الثانية، تقديم أحدث صيحات الجمالية، سواء لجهة المكياج أو تسريحات الشعر؛ ما يجعل هذا الحدث المميز، مصدر إلهام لعشاق الموضة والجمال.

في الآتي، "الخليج 365" تستعرض صيحات جمالية، من مكياج وتسريحات شعر عصرية ولافتة، برزت في عروض أسبوع الأزياء في الرياض 2024.

مكياج أحمر شفاه جريء وتسريحة شعر كلاسيكية

من عرض منى الشبل - الصورة من المكتب الإعلامي لأسبوع الأزياء في الرياض

لم يخلُ أسبوع الأزياء في الرياض 2024، من الابتكار والجرأة في الصيحات الجمالية، بخاصة المكياج، الذي أتى متناغماً بشكل لافت مع التصاميم الراقية للمصممة منى الشبل في عرضها ضمن أسبوع الأزياء في الرياض في يومه الثالث، فتألقت العارضات بصيحة مكياج اللامكياج، مع اعتماد لون أحمر الشفاه الأحمر الجريء، ليتناسب مع ذوق المرأة العربية الفريد. أما تسريحة الشعر، اُختيرت كلاسيكيةً مع لمسات من الفخامة، حيث تم اعتماد تسريحة شعر مموجة مع الفرق الوسطي للغرة المنسدلة بأسلوب انسيابي على طول الشعر. كما لفتنا أكسسوار الشيفون الأبيض المزين برسومات أنيقة، الذي سلّط الضوء على جمال النظرة.

مكياج بشرة موحدة وتسريحة شعر ريترو مع الغرة الجانبية

من عرض دارالهانوف - الصورة من المكتب الإعلامي لأسبوع الأزياء في الرياض

في أسبوع الموضة في الرياض 2024، لفتت دارالهانوف الأنظار بإطلالة استثنائية للعارضات من حيث المكياج وتسريحات الشعر الريترو، ما عكس صيحات الجمال العصرية بروح مبتكرة. وجاء المكياج بأسلوب بسيط وراقٍ يعكس الجمال الطبيعي للعارضات، حيث تم التركيز على البشرة الموحدة، مع لمسات خفيفة جداً من الإضاءة. وتم استخدام الألوان المحايدة والبسيطة لظلال العيون مع ضربات خفيفة من الماسكرا لإبراز الرموش بشكل طبيعي من دون المبالغة. أما الشفاه، فقد أتت بدرجات النيود الفاتحة، ما حافظ على المظهر العام الهادئ والناعم.

أما تسريحة الشعر، اُختيرت بشكل مشدود إلى الخلف بأسلوب الريترو مع الغرة الجانبية المنسدلة على الجبين، ما عزز من تفاصيل الوجه وبرز ملامحه بشكل بارز، مضيفاً طابعاً راقياً يتناسب مع التصاميم الفاخرة التي قدمتها الدار.

مكياج مشرق وتسريحة الكعكة المنخفضة

من عرض وعد العقيلي- الصورة من المكتب الإعلامي لأسبوع الأزياء في الرياض

تميز عرض المصممة وعد العقيلي بالإبداع والتفرد بتصاميمها، حيث ابتكرت أزياءً راقيةً تميزت بتفاصيلها الضخمة عند الصدر والأكتاف وألوانها الزاهية التي انعكست على لون البشرة إشراقةً وجمالاً. كذلك طغت النغمات المشرقة على المكياج أيضاً، إذ تألقت العارضات بصيحة المكياج المشرق الناعم، بنغمات مشمشية متطابقة لكل من العيون والبشرة والشفاه، جنباً إلى جنب مع تسريحة الكعكة المنخفضة الناعمة مع الغرة المسحوبة إلى الخلف بأسلوب فضفاض.

مكياج وردي ناعم وتسريحة شعر مزينة بأكسسوار من الورود

من عرض هنيدة صيرفي- الصورة من المكتب الإعلامي لأسبوع الأزياء في الرياض

لقد لفتت المصممة السعودية هنيدة صيرفي الأنظار بشدة لجهة رقي الأزياء التي ابتكرتها، والصيحات الجمالية التي اعتمدتها خلال عرضها، حيث تألقت العارضات بصيحة مكياج وردي ناعم، الذي عزز ملامح الوجه بأسلوب مشرق، من خلال استخدام مستحضرات مكياج لتنفيذ مكياج وردي بألوان قريبة إلى لون البشرة، وإبراز عظمتي الوجنتين بالبلاشر الوردي، وأحمر الشفاه الزهري الناعم. وأكثر ما كان لافتاً أكسسوارات الشعر الضخمة المزينة ببتلات الورود بألوانها المختلفة، مع تسريحة الشعر الريترو المسحوبة إلى الخلف والغرة المنسدلة على الجنب.

مكياج اللامكياج وتسريحة شعر قصير مموج

من عرض أشواق المرشد- الصورة من المكتب الإعلامي لأسبوع الأزياء في الرياض

أسبوع الأزياء في الرياض 2024 برهن على أن الجمال لا يكمن في المبالغة، حيث يمكن للتفاصيل البسيطة أن تصنع إطلالةً متكاملةً وراقيةً، وهذا ما بدا واضحاً في العديد من عروض أسبوع الأزياء في الرياض 2024، حيث أتت صيحات المكياج وتسريحات الشعر ناعمةً وأنيقةً في آن معاً، لتشّكل خطاً مميزاً في صيحات الجمال، وفي عرض المصممة أشواق المرشد، كان التركيز على إبراز نضارة البشرة بأسلوب طبيعي وناعم، وخالٍ من العيوب مع لمسة خفيفة من الإضاءة على عظمتي الخدين، ما أضاف إشراقةً ناعمةً ومظهراً صحياً على الإطلالة، وبرز مكياج العيون غير المتكلف، مع تطبيق مسحة خفيفة من الألوان المحايدة التي تُبرز جمال العينين دون إثقال المظهر، مع اعتماد أحمر الشفاه النيود.

أما بالنسبة لتسريحة الشعر، اُختيرت ناعمةً بأسلوب مموج، مع اعتماد الغرة القصيرة الجانبية المنسدلة على الجبين. هذه التسريحة عززت ملامح الوجه الطبيعية من دون تشتيت الانتباه، ما عكس التوجّه العصري نحو البساطة في الجمال.

مكياج سموكي خفيف وتسريحة شعر ريترو المبللة

من عرض تيما عابد- الصورة من المكتب الإعلامي لأسبوع الأزياء في الرياض

أحد أبرز صيحات الجمال التي برزت في أسبوع الأزياء في الرياض 2024، صيحة المكياج الدخاني، في عرض تيما عابد، حيث تألقت العارضة بظلال عيون بتدرجات بنية على كامل الجفون العلوية، مسحوبة إلى خارج زاوية العين، إلى جانب تكثيف الرموش بالماسكرا. أما الشفاه، فبرزت باللون النيود مع تحديد حواف الشفاه بقلم محدد الشفاه باللون البني.

وأتت تسريحة الشعر لافتةً وأنيقةً، حيث تم اختيار تسريحة الريترو المبلل والمسحوب إلى الخلف، مع اعتماد الغرة الأمامية الريترو المنسدلة على طول الجبين بأسلوب لافت وعصري.

مكياج الكحل الأبيض وتسريحة شعر مزينة بأكسسوار مرصع باللؤلؤ

من عرض يحيى البشري- الصورة من المكتب الإعلامي لأسبوع الأزياء في الرياض

أما في عرض يحيى البشري في أسبوع الأزياء في الرياض 2024، تألقت العارضة بصيحة مكياج الكحل الأبيض، حيث تم استخدامه لتحديد وإبراز جمال العينين، مع مكياج بشرة موحد. إلى جانب تكثيف الرموش بضربات خفيفة من الماسكرا. وإبراز الشفاه بتطبيق أحمر شفاه باللون البني النيود، مع تحديد حواف الشفاه باستخدام قلم محدد الشفاه بلون أغمق بدرجة من لون أحمر الشفاه البني. وقد لفتتنا تسريحة الشعر المسحوبة إلى الخلف بأسلوب فضفاض للغرة، التي عكست روح الإبداع والابتكار، من خلال تزيينها بأكسسوار ضخم مرصع بحبيبات اللؤلؤ باللونين الأسود والأبيض.