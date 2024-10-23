دراسة تكتشف مفاجأة عن تأثير اللحم المفروم على العضلات.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - ذكرت جامعة أركنساس للعلوم الطبية في بحث حديث أن تناول لحم البقر المفروم بنسبة 100%، يوفر البروتين اللازم لتقوية العضلات أقوى من فول الصويا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "مديكال إكسبريس".

وأشارت الدراسة إلى أن الشخص يحتاج إلى ضعف كمية بروتين فول الصويا لتحقيق نفس النتائج.

وفحص الباحثون كيف يبني الجسم العضلات بعد تناول فطيرة لحم بقري تزن 4 أونصات مقابل فطيرة أو اثنتين تزن 4 أونصات من منتج مصنوع من فول الصويا.

وشارك في الدراسة 24 شخصاً يتمتعون بصحة جيدة، أعمارهم بين 18 و40 عاماً، وطُلب منهم تناول واحدة من الوجبات الـ 3 في التجربة.

قامت حصة واحدة فقط من لحم البقر بالمهمة، في حين كانت حصتان من البديل المصنوع من فول الصويا ضروريتين لرؤية نفس فوائد بناء العضلات.

السعرات الحرارية

وبالنسبة لمن يحسبون السعرات الحرارية، فإن الفرق مذهل، فقد حقق لحم البقر هذه النتائج بسعرات حرارية أقل، هي 279 سعرة، مقارنة بـ 462 سعرة في بدائل اللحم المصنوعة من فول الصويا.

وقال الدكتور روبرت وولف الباحث الرئيسي: "بينما يُعتبر كل من لحم البقر وفول الصويا بروتينات "كاملة"، فإن الأحماض الأمينية الموجودة في لحم البقر متاحة ببساطة للعضلات لاستخدامها بكفاءة، وبناء وإصلاح البروتينات من أجل الصحة الوظيفية، وخاصة عند دمجها مع النشاط البدني، أو كجزء من النمو الصحي والشيخوخة".

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