يارا تغني للبنان: “قلب نابض ما بينكسر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في ظل الأوضاع الصعبة التي يشهدها لبنان نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، جددت الفنانة اللبنانية يارا دعمها ومساندتها لوطنها من خلال تأدية أغنية خاصة للعاصمة بيروت.

ونشرت يارا عبر حسابها على منصة “إكس” (تويتر سابقاً) مقطع فيديو تضمن مشاهد متنوعة ومؤثرة من بيروت، مرافقة بأدائها للأغنية التي حملت رسائل حب وصمود للمدينة وأهلها. وأرفقت الفيديو بتعليق مؤثر، حيث قالت: “لبنان بعيوننا قلب نابض ما بينكسر الله حامي بلدنا وأهلنا الغالين”.

هذا الفيديو جاء في وقت حرج للبنانيين، حيث يعكس كلمات الأغنية مشاعر الفخر والانتماء إلى الوطن، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهه. وقد لاقى المنشور تفاعلاً واسعاً من جمهورها، الذين أشادوا برسالتها المليئة بالأمل والتفاؤل وسط هذه الظروف العصيبة.

يارا لطالما عبّرت عن حبها العميق للبنان ودعمت شعبه في مختلف المواقف الوطنية، مؤكدةً أن قوة لبنان تكمن في صمود أبنائه وإيمانهم بمستقبل أفضل رغم الصعوبات.