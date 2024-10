إيفا منديز توضح شرطها للعودة للتمثيل مرة أخرى

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 11:58 صباحاً - أكثر من 10 أعوام ولا تزال النجمة إيفا منديز مبتعدة عن مهنة التمثيل، حيث تركز حالياً على تربية ابنتيها مع زوجها ريان غوسلينغ وفرص عمل أخرى، لكنها في مقابلة حديثة أجرتها مع مجلة "The Sunday Times"، كشفت أنها من الممكن أن تعود للتمثيل، ولكن بشرط واحد.

إيفا منديز توافق على العودة للتمثيل ولكن بشرط..

في المقابلة التي أجرتها مؤخراً، أوضحت إيفا منديز شرطها للرجوع للتمثيل مرة أخرى، وفجرت مفاجأة أنها لا تحب التمثيل من الأساس، حيث كشفت أن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تقتنع بها للعودة إلى التمثيل هي أن يكون ذلك إلى جانب زوجها. وأضافت أن التمثيل مع ريان غوسلينغ سيكون طريقة سهلة لإعادتها إلى الشاشة، مستكملة: "هذا هو الشيء الوحيد الذي أحب أن أفعله".

وقالت منديز إن أفضل أعمالها كانت مع زوجها ريان غوسلينغ في أفلام مثل "Lost River" و"The Place Beyond the Pines"، وهو الفيلم الذي عُرض عام 2012 حيث التقيا أول مرة، وأضافت: "لقد أخرج مني شيئاً لم يكن متاحاً من قبل".

إيفا منديز تصرح: لم أكن أحب التمثيل

أما عن عدم حبها للتمثيل فقالت: "لم أكن أحب التمثيل أبداً! لا أقصد هذا بطريقة ساخرة، لكنني لم أكن ممثلة رائعة. كانت لديَّ لحظات عندما عملت مع أشخاص عظماء حقاً". وفي عام 2022، قالت منديز لبرنامج "The View" إنها تأمل في التمثيل مرة أخرى يوماً ما، وألا يتضمن العمل العنف أو المحتوى الخادش للحياء.

إيفا منديز ومسيرتها الفنية

خلال مسيرتها المهنية التي استمرت 16 عاماً على الشاشة، ظهرت منديز بشخصيات كانت جميلة في العديد من الأفلام بما في ذلك: "The Other Guys" ،"Hitch"، و"Girl in Progress"، الذي كان آخر دور رئيسي لها على الصعيد السينمائي لعام 2012، من إخراج باتريشيا ريجين. ومن وقتها لعبت أدواراً مساعدة؛ ففي العام نفسه، لعبت منديز أدواراً مساعدة في الأفلام المفضلة لدى النقاد "Place Beyond the Pines" وفيلم "Holy Motors" في عام 2013، قامت بدور مساعد في فيلم "Clear History". وكان آخر دور صغير لها هو أول ظهور للمخرج غوسلينغ بعنوان "Lost River". ومع ذلك، كان آخر اعتماد للممثلة هو إعارة صوتها لحلقة عام 2021 من "Bluey".

