الملكة رانيا تتألق بإطلالة كاجوال بسيطة في أحدث ظهور لها

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الملكة رانيا زوجة الملك الأردني عبد الله الثاني، بإطلالة كاجوال بسيطة وأنيقة خلال لقائها مع الشباب أصحاب المشاريع الإنتاجية الصغيرة.

وارتدت الملكة رانيا توب باللون الأسود من العلامة "Lemaire"، جاءت بتصميم أنيق، ونسقت معها بنطلون باللون الزيتي، كما حددت خصرها بحزام باللون الأسود.

وأكملت الملكة رانيا إطلالتها بنظارة شمسية باللون الرمادي من علامة " Oliver Peoples x Frere" مع حقيبة يد جديدة من العلامة البريطانية "JW Anderson" بتصميم "The Bumper-15" بلون الزيتون.

ومن الناحية الجمالية، تركت الملكة رانيا شعرها منسدلا على كتفيها، وطبقت مكياجا ناعما ابرز ملامحها بطريقة لافتة.

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