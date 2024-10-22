رمضان 2025.. تفاصيل شخصية دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 02:52 مساءً - تواصل الفنانة دنيا سمير غانم التحضيرات الخاصة بمسلسلها الجديد الذي يحمل اسماً مبدئياً عايشة الدور، والمُقرر أن تُنافس به في موسم دراما رمضان 2025، وذلك بعدما تغيبت الموسم الماضي، حيث كان آخر أعمالها الدرامية مسلسل "جت سليمة" الذي عُرض في رمضان 2023.

دنيا سمير غانم فتاة ثرية في "عايشة الدور"

علمت "الخليج 365" أنّ دنيا سمير غانم ستظهر خلال أحداث "عايشة الدور" بشخصية فتاة شديدة الثراء، وتتعرض للعديد من المواقف، وقد تظهر في شخصيات مختلفة حسب كل موقف، وذلك في إطار كوميدي، والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكي.

وتعمل الشركة المنتجة بالتعاون مع أحمد الجندي، على مرحلة إتمام التعاقدات وتسكين أدوار الفنانين، فضلاً عن معاينة أماكن التصوير في الوقت الحالي، تمهيداً لانطلاق التصوير خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، والعمل مكوّن من 15 حلقة فقط.

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دنيا سمير غانم على الصعيد السينمائي

وفي سياقٍ آخر، تفتتح دنيا عام 2025 بالحضور سينمائياً من خلال فيلم "روكي الغلابة"، المقرر طرحه في دور السينما خلال موسم إجازة منتصف العام الدراسي، وتحديداً في شهر يناير المقبل. ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب دنيا سمير غانم كل من: محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، أحمد سعد والي، الذي سيظهر بوصفه ضيف شرف ضمن الأحداث، والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

"جت سليمة".. آخر مشاركة لـ دنيا سمير غانم في رمضان

يُذكر أن مسلسل "جت سليمة"، الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2023، شارك في بطولته بجانب دنيا كلّ من خالد الصاوي، هالة فاخر، بالإضافة إلى سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومي فؤاد، غادة طلعت، وعدد آخر من الفنانين، ويأتي المسلسل من تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكي، وبرعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتدور الأحداث في إطار كوميدي، حول فتاة تبدأ بقراءة كتاب قديم، وبمجرد قراءته تسافر عبر العديد من الأزمنة المختلفة؛ لتواجه العديد من المواقف الطريفة، حيث اعتمد العمل على الاستعراض بشكلٍ كبير، كما قدّمت دنيا خلاله أكثر من أغنية.

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