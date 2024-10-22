رمضان 2025.. ياسمين عبد العزيز تروج لمسلسل وتقابل حبيب بفيديو مع كريم فهمي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 02:52 مساءً - روجت الفنانة ياسمين عبد العزيز، لمسلسلها الجديد "وتقابل حبيب" والذي تخوض به المنافسة في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2025، ومن خلاله تجدد تعاونها مع الفنان كريم فهمي بعد آخر نجاح حققه الثنائي في مسلسل "ونحب تاني ليه"، كما انضم إلى فريق المسلسل النجمتان إيمان السيد وبدرية طلبة.

ياسمين عبد العزيز تستعين بمشاهد مسلسل ونحب تاني ليه لترويج لعملها الدرامي الجديد

وقع اختيار ياسمين عبد العزيز في ترويجها للمسلسل على المشاهد الرومانسية التي جمعتها بالفنان كريم فهمي في مسلسل "ونحب تاني ليه"، وعلقت بالقول: "ونقابل حبيب رمضان بإذن الله".

ولقى منشور ياسمين تفاعلاً من قبل عدد من النجوم والمشاهير من بينهم الفنانة بدرية طلبة التي تمنت لها النجاح والتوفيق في مسلسلها الجديد، حيث قالت: "ربنا يكتبلك في كل خطوة نجاح"، نفس الأمر للإعلامية رضوى الشربيني معلقة: "هتكسرى الدنيا إن شاء الله يا حبيبة قلبى".

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ياسمين عبد العزيز تعود للمنافسة في موسم دراما رمضان

يُعيد مسلسل "إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها عن الموسم الأخير، حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل "ضرب نار" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2023، ودارت أحداث المسلسل حول "جابر " الذي أجبرته الظروف على ترك الصعيد والسفر إلى القاهرة، وهنا يتعرف على فتاة تدعى "مهرة" السيدة المكافحة التي تربي شقيقيها، وتنشأ بينهما قصة حب يتحديان بها ظروفهما الصعبة، والعمل من من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري وشارك في بطولته: أحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي.

وفي سياقٍ آخر، تستعد ياسمين عبدالعزيز لكسر غيابها عن السينما على مدار السنوات الست الماضية، وذلك من خلال فيلم جديد تعاقدت على بطولته يكتبه خالد جلال الذي تعاونت معه في معظم أفلامها، ومن المقرر التعاقد مع مخرج وترشيح الأبطال خلال الأسابيع المقبلة؛ لتعود ياسمين عبدالعزيز إلى السينما بعد غياب، وتحديداً منذ تقديمها فيلم "الأبلة طمطم" عام 2018.

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