بريتني سبيرز تتزوّج من جديد ولكن من نفسها… فمَن هي الفنّانة اللبنانيّة التي سبقتها الى هذه الخطوة؟

في السّنوات الأخيرة، عندما تصدّرت بريتني سبيرز عناوين الأخبار، نادرًا ما كان الأمر يتعلّق بموسيقاها، وذلك بسبب الخلافات العديدة المحيطة بحياتها الخاصّة.

كانت هناك لحظات وصفها فيها النّاس بشكل ضار بأنّها “مجنونة” على الرّغم من أنّهم لا يعرفون سوى القليل عن حياتها الشّخصيّة.

ومن الصّحيح أيضًا أنّ بعض سلوكيّاتها يمكن اعتبارها “غير عاديّة”، إذ إنّ المحتوى الذي تنشره غالبًا ما يكون غريبًا وغير تقليديّ. وفي الآونة الأخيرة، تصدّرت بريتني عناوين الصّحف بعد أن قالت في مقطع فيديو إنّها “تزوّجت نفسها” وهي ترتدي فستان الزّفاف.

وفي تعليق على الفيديو، تقول: “اليوم الذي تزوّجت فيه من نفسي… سأعيده مرة أخرى لأنّه قد يبدو محرجًا أو غبيًّا، لكنّني أعتقد أنّه أروع شيء قمت به على الإطلاق”.

تمّ تحميل الفيديو عبر حسابها الخاص على موقع “إنستغرام”، وبما أنّها قامت بتعطيل قسم التّعليقات، شارك الأشخاص أفكارهم على منصة التّواصل الاجتماعيّ “إكس”.

في الفيديو، تظهر سبيرز وهي ترتدي ثوب زفاف، وتقف أمام الكاميرا مبتسمة بينما يتِمّ تشغيل أغنية “Fields of Gold” لستينغ في الخلفيّة.

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خطوة زواج بريتني سبيرز من نفسها ليست جديدة، بل سبق وقامت بها الفنّانة اللبنانيّة، ريم الشّريف، التي ظهرت بفستان زفاف وأكدت حينها أنّ في هذا اليوم التزمت حبّ الذّات وقالت لنفسها “أقبل” وأقيم حفل زفاف إذ تزوجت نفسها في جزيرة سالينا.