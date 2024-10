"تستطيع أمريكا إنهاء الأمر بمكالمة".. جون كوزاك يعلق على مجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الممثل الأمريكي جون كوزاك على مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته الصارخة بحق الشعب الفلسطيني، ومجازره المتواصلة في قطاع غزة وسط دعم أمريكي.

وأعاد كوزاك نشر مقطع فيديو قاسي لقتل الأطفال في قطاع غزة جراء القصف المتواصل من قبل الكيان الصهيوني، وذلك عبر حسابه الرسمي على "X" وعلق عليه: "لا تنظر بعيدًا، قنابل أمريكا تقتل الأطفال، مجنون يمزق في الأطفال، الولايات المتحدة يمكنها إنهاء الأمر بمكالمة هاتفية".

وانتقد جون كوزاك مجلة "تايم" الأمريكية بعد اختيار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليتصدر غلاف عدد شهر أغسطس الماضي، وقام كوزاك بإعادة نشر غلاف المجلة عبر حسابه الرسمي على "X"، وأعرب خلاله عن سخطه وانتقاده لسياسة المجلة وعلق: "أنها ليست حربًا الأمر أصبح مثيرًا للاشمئزاز".

وكان جون كوزاك من أول المشاهير الذين دعموا القضية الفلسطينية منذ الحرب على غزة في شهر أكتوبر من العام الماضي، وشن هجومًا ضد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بسبب تجاهله ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي جرائم ومجازر بحق الشعب الفلسطيني، وكان من أول النجوم الذين وقعوا عريضة طالبوا خلالها بوقف فوري لإطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية للجانب الفلسطيني.

يذكر أن جون كوزاك يشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم التشويق "Fog of War"، وفيلم الكوميديا "My Only Sunshine".

