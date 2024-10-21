نيقولا معوض من حبيب إلى عدو ياسمين صبري في مسلسل الأميرة.. رمضان 2025

"الأميرة - ضل الحيطة" مأخوذ عن قصة حقيقية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أكتوبر 2024 10:19 مساءً - التحق الفنان اللبنانيبأسرة عمل مسلسل "" وذلك لتقديم دور البطولة أمام الفنانة، حيث يجسد خلال أحداث العمل شخصية حبيبها الذي يعيش معها قصة حب كبيرة ولكنه يغدر بها ويتسبب في سجن شقيقها ويدخل في علاقة مع صديقتها المقربة وتتحول علاقتهما من الحب إلى العداوة.

مسلسل "الأميرة - ضل الحيطة" مأخوذ عن قصة حقيقية، ويكتب له السيناريو والحوار محمد سيد بشير، ويخرجه إبراهيم فخر، ومن بطولة: ياسمين صبري، نيقولا معوض، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، ثراء جبيل، عابد عناني وغفران محمد، ومن المقرر استئناف تصوير المشاهد خلال الأيام المقبلة حيث تم الانتهاء من يومين في الأحداث قبل توقفه لاستكمال التعاقدات.



للمزيد: بطولات نسائية تسيطر على مسلسلات رمضان 2025.. وإيمي سمير غانم وشقيقتها دنيا أولى المتنافسات

نيقولا معوض واستمرار التواجد في الموسم الرمضاني

https://www.instagram.com/p/C3dHXUltmcp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C3dHXUltmcp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C3dHXUltmcp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

يمكنكِ قراءة.. ياسمين صبري تتعرض للغدر في رمضان 2025



ويتواجد نيقولا معوض في موسم دراما رمضان للعام الثاني على التوالي، حيث قدم في رمضان الماضي مسلسل "الحشاشين" الذي شارك في بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، بسنت أبو باشا وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

"رحيل" آخر أعمال ياسمين صبري

يذكر أن الفنانة ياسمين صبري قدمت في موسم رمضان الماضي مسلسل "رحيل" من 15 حلقة والذي أعادها إلى الدراما بعد غياب 3 سنوات، وشارك في بطولته أحمد صلاح حسني، محمد كيلاني، أحمد بدير، مي القاضي، ودارت أحداثه في إطار من الإثارة والدراما حول رحيل (ياسمين صبري) التي انقلبت حياتها رأساً على عقب، وتخرج من السجن موصومة بجريمة القتل، لتواجه غضب الانتقام، وشبح الموت على يد أبناء القتيل.

https://www.instagram.com/p/C4slTIcICRJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C4slTIcICRJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C4slTIcICRJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».