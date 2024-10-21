رولا حمادة  تقتبس من محمود درويش دعماً لـ لبنان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على مناطق لبنانية عدّة، عبرت الممثلة اللبنانية رولا حمادة عن تضامنها العميق مع وطنها لبنان، مستنكرة الأحداث التي تعصف بالبلاد. وقد اختارت حمادة أن توصل رسالتها بطريقة مؤثرة عبر استخدام كلمات الشاعر العربي الكبير محمود درويش.

نشرت رولا حمادة عبر حسابها على منصة “إكس” كلمات مؤثرة من قصيدة درويش، والتي جاء فيها: “قتلاكَ، أو جرحاك فيك ذخيرةٌ فاضربْ بها. اضرب عدوَّكَ… لا مَفَرُّ أَشلاؤنا أسماؤنا حاصرْ حصارَك بالجنونِ وبالجنونْ ذهبَ الذين تحبُّهم، ذهبوا فإمَّا أن تكونْ أَو لا تكونْ”. واختارت هذه الكلمات لتعبر عن قوة الصمود والمقاومة التي يجب أن يتحلى بها الشعب اللبناني في مواجهة الظروف الصعبة.

ويأتي هذا المنشور من حمادة في وقت حساس يمر به لبنان، حيث يستمر التصعيد الإسرائيلي الذي يستهدف المناطق اللبنانية ويثير القلق بين المواطنين. رولا، التي لطالما كانت معروفة بمواقفها الوطنية الصريحة والداعمة للبنان، لم تتوانَ عن التعبير عن تضامنها في هذه الأوقات العصيبة.

وتلقت رولا حمادة دعماً كبيراً من متابعيها ومحبيها على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بموقفها الإنساني والوطني، حيث اعتبر الكثيرون كلماتها رسالة أمل وصمود في وجه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.

هذا التعبير جاء ليؤكد على أن الفنانين اللبنانيين لم يتخلوا عن وطنهم في أصعب الأوقات، بل يواصلون دعمهم المعنوي للشعب اللبناني بكل السبل المتاحة.