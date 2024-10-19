شكرا لقرائتكم خبر عن ما ارتاحتش لاختيار سعيد صالح.. عبد الرحمن أبو زهرة فى حوار حول السقوط فى بئر سبع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتزامن تلك الأيام في شهر أكتوبر مع ذكرى أهم وأكبر انتصار لمصر في العصر الحديث عام 1973، وهو الانتصار الذي حاولت السينما والدراما المصرية التطرق له متناولين حكايات عنه في أعمال عديدة، ولعل أحد أبرز تلك الأعمال السقوط في بئر سبع الذى حقق نجاحًا كبيرًا خلال فترة عرضه على شاشة التليفزيون.

ورغم هذا النجاح إلا أن عبد الرحمن أبو زهرة في حوار مع بطلة المسلسل إسعاد يونس تحدث حول خوفه الشديد وعدم موافقته على إسناد البطولة للفنان سعيد صالح قائلاً: "كنت حاسس إنه مش مناسب على هذا الدور، ولكن بعد العمل على المسلسل اكتشفت أن نظرة نور الدمرداش في اختياره واختيارك – في إشارة لإسعاد يونس – كانت ثاقبة جدًا".

مسلسل "السقوط في بئر سبع" يروى قصة حقيقة عن الجاسوسية والمخابرات المصرية، وذلك تجسيدًا لرواية إبراهيم شاهين وانشراح موسى، للكاتب عبد الرحمن فهمي، حيث يتحدث عن نكسة 1967 وحرب أكتوبر 1973 وكيف تم الإيقاع بأحد أخطر الجواسيس العاملين لحساب إسرائيل وذلك بتجسيد سعيد صالح في دور شفيق وهو يجسد الجاسوس إبراهيم شاهين، وزوجته إسعاد يونس، في دور نرجس والتي تجسد الجاسوسة إنشراح.

مسلسل "السقوط في بئر سبع" بطولة سعيد صالح، إسعاد يونس، أبو بكر عزت، عبد الرحمن أبو زهرة، حنان ترك، رشوان توفيق، طارق لطفي، خالد محمود، وفاء صادق، زوزو نبيل، طارق ريحان، أحمد ماهر، محمود الحدينى، محمد الصاوي، ياسر على ماهر، عادل أمين محمد، لطفي عبد الله، عمران بحر، حسين إبراهيم، صبري الهواري، الفريد كمال، وتأليف عبد الرحمن فهمى وإخراج نور الدمرداش.