أحمد سعد يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويلغي جميع ارتباطته الفنية

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حفل غنائي ناجح في المغرب

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أحدث أغاني أحمد سعد

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 07:25 مساءً - تعرض الفنانخلال الساعات القليلة الماضية لوعكة صحية مفاجئة ، سوف تستدعي خضوعه لتدخل جراحي ، جاء ذلك بحسب ما تم الإعلان عنه من قبل حساب et بالعربي عبر " انستغرام" الذي نشر صورة لـ "سعد" مرفقاً بها تعليقاً جاء كالتالي: "أحمد سعد بحاجة لعملية جراحية .. ويلغي كل ارتباطاته".وكان من المقرر أن يحيي الفنان أحمد سعد حفلًا غنائيًا، مساء يوم السبت المقبل 19 أكتوبر، وذلك ضمن فعاليات الدورة 32 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية .وأحيا النجم أحمد سعد حفلاً غنائياً ناجحاً خلال الأيام الماضية، وذلك ضمن مهرجان ‏Fun Festival‏ في المغرب والذي حضره ‏جمهور غفير حيث رفع الحفل شعار كامل العدد.‏وعبّر " سعد " عن فرحته بهذا الحفل من خلال نشره مجموعة من الصور عبر حسابه الخاص على "إنستغرام" وأرفق تعليقًا بها جاء ‏كالتالي: "ومين ميحبش المغرب.. حفل أمس من مهرجان ‏Fun Festival‏ مع الجمهور الفرفوش اللي بحب اشوفهم ومشبعش منهم".‏قدم الفنان أحمد سعد تتر مسلسل "ديبو" بطولة الفنان محمد أنور، وجاء بعنوان كبرتوا الموضوع. الأغنية من كلمات منة عدلي القيعي، ‏ألحان أحمد وتوزيع أحمد طارق يحيى، ميكس وماستر هاني محروس.وخلال الصيف الماضي طرح أغنية بعنوان "سعودي وأسمر" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وجميع منصات استماع ‏الموسيقى. وقد حقق الكليب أكثر من ربع مليون مشاهدة بعد طرحه بأيام، وهو من ألحان أحمد سعد وكلمات مصطفى حدوتة، توزيع ‏كلوبيكس ميكس وماستر أمير محروس.الأغنية التي يتغزل فيها الفنان أحمد سعد بالشعب السعودي، لاقت تفاعلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أُعجب بها الكثير من ‏الجمهور السعودي، وعبروا عن سعادتهم بها.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»