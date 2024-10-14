"6 أساطير ولقب واحد".. تركي آل الشيخ يواصل الترويج لبطولة "6 Kings Slam" ضمن "موسم الرياض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية الترويج لبطولة التنس العالمية "6 Kings Slam" المقرر إقامتها ضمن فعاليات "موسم الرياض" أيام 16-17-19 أكتوبر الجاري.

نشر تركي مقطع فيديو ترويجي جديد للبطولة المرتقبة عبر حسابه الرسمي على "X" وعلق: "6 أساطير ولقب واحد، استعد لواحدة من أقوى بطولات التنس ضمن فعاليات موسم الرياض 2024، أيام 16 و17 و19 أكتوبر".

كشف المستشار تركي آل الشيخ عن بطولة التنس العالمية المقرر إقامتها في الرياض لأول مرة مطلع شهر فبراير الماضي، مشيرا لانضمام نخبة من ألمع نجوم التنس حول العالم وهم اللاعب الصربي نوفاك دجوكوفيتش، اللاعب الإسباني رافاييل نادال، اللاعب الإسباني كارلوس ألكاراز، لاعب التنس الإيطالي جانيك سينر، لاعب التنس الروسي دانييل ميدفيديف، ولاعب التنس الدنماركي هولجر رون.

يذكر أن تركي آل الشيخ يواصل الكشف عن عدد من المشاريع السينمائية ما بين المصرية والسعودية من خلال دعم صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، وأكد على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة من أجل الوصول إلى العالمية.

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