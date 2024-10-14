تعرّفي إلى الملاذ السري لتوم كروز: مكان هادئ بعيد عن هوليوود

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أكتوبر 2024 07:20 مساءً - الفنان العالمي توم كروز، البالغ من العُمر 62 عاماً، والذي بدأ حياته الفنية في أوائل الثمانينات، واستطاع أن يصنع لنفسه اسماً لامعاً في عالم السينما. ومنذ شبابه حتى يومنا هذا، ومروراً بسنوات طويلة بينهما، تمتع بالنشاط الدائم، والشغف، والعمل المستمر، هذا ما يظهر لجمهوره دائماً. ولكن فيما وراء الكواليس، يذهب كروز بين الحين والآخر إلى الملاذ الخاص به، أو مكانه السري الذي يأخذ فيه إجازة من العمل وضوضاء الحياة؛ حتى يستطيع أن يشحن طاقته ويواصل.

توم كروز وملاذه الهادئ

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في بلدة بيجين هيل الهادئة، والتي تتمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة، وتوجد خارج لندن مباشرة، يجد توم كروز العزاء بعيداً عن الأضواء، عندما لا يكون مشغولاً بأداء حركات خطيرة على الشاشة الكبيرة، أو قيادة سلاسل أفلام كبيرة مثل Mission: Impossible، يجد كروز ملاذه الهادئ هُناك بعيداً عن بريق هوليوود.

يعَد حي بيجين هيل، في منطقة بروملي في لندن، بمثابة المكان المثالي للنجم الشهير؛ حيث يوفّر له الهدوء والخصوصية وسط مسيرته المهنية المليئة بالأحداث.

بيجين هيل

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تشتهر بيجين هيل بأنها واحدة من أعلى النقاط في لندن الكبرى؛ حيث تقع على ارتفاع 210 أمتار فوق مستوى سطح البحر، وتتميز بمطار بيجين هيل الذي لا يستضيف عروضاً جوية مذهلة فحسب؛ بل يُعرف أيضاً بطائراته الخاصة.

من المرجّح أن تروق هذه الميزة لكروز، الذي شوهد وهو يسافر للعمل أو لمغامرات شخصية في مختلف أنحاء العالم. إن الراحة والخصوصية التي يتمتع بها المطار تجعله موقعاً مثالياً لشخص يعيش حياة مترفة.

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وبجانب سحرها الهادئ، تتمتع بيجين هيل بقيمة تاريخية كبيرة، وخاصة من دورها خلال الحرب العالمية الثانية؛ حيث كان مطار المدينة بالغ الأهمية للدفاع البريطاني. اليوم، يمكن للزوار استكشاف متحف النصب التذكاري العسكري المحلي، الذي يعرض لقطات فيديو من هذه الفترة التاريخية.

لطالما كان لكروز علاقة حب طويلة الأمد مع إنجلترا؛ حتى أنه امتلك عقاراً مكوّناً من ست غرف نوم في إيست جرينستيد، غرب ساسكس، قبل أن يبيعه في عام 2016 للمغني الأسترالي بيتر أندريه.

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من باريس إلى لوس أنجلوس: توم كروز يوصّل العلم الأولمبي الرسمي

في أغسطس الماضي، هبط النجم العالمي توم كروز من السماء على أرض ملعب فرنسا الوطني شمال العاصمة باريس، الذي ضم الآلاف للاحتفال بانتهاء أولمبياد باريس 2024، وتسلم العلم الأولمبي الرسمي، ثم أخذ دراجته وهرع إلى شوارع العاصمة باريس حاملاً العلم، يسير في شوارع الشانزليزيه، وعلى يمينه برج إيفل.

ثم بدأ عرض فيلم تسجيلي قصير لرحلة كروز لتوصيل العلم من باريس إلى لوس أنجلوس؛ حيث تُقام دورة الألعاب الأوليمبية لعام 2028. وعند وصوله إلى هناك، تسلم منه العلم العداء العالمي مايكل جونسون، وظهر أيضاً بالفيلم غناء فرقة الروك الأمريكية ريد هوت تشيلي بيبرز، وهم يقدّمون عرضاً ساحراً على الشاطئ، وخلفياتهم شعار (LA28)، ثم قدّمت المغنية الشهيرة بيلي إيليش فقرة غنائية، ثم تلاها نجم الراب سنوب دوغ.

ويُذكر أن اختيارهم جاء بناءً على رمزية ظهور نجوم محليين، مسقط رأسهم كاليفورنيا.

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