هكذا أحيت أسرة الفنان محمود ياسين ذكرى رحيله الرابعة 

عمرو محمود ياسين: كان قدوة ومعلماً

رسالة مؤثرة من رانيا محمود ياسين

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أكتوبر 2024 07:20 مساءً - حرَصت أسرة الفنانعلى إحياء ذكرى رحيله الرابعة، والتي تحل اليوم الإثنين الموافق 14 أكتوبر، وذلك من خلال جُمل وعبارات عبّروا من خلالها عن مدى اشتياقهم الكبير له وهذا ما سوف نتعرّف إليه من خلال السطور التالية.قال الفنان عمرو محمود ياسين، إنه يفتقد والده الراحل في أدق تفاصيل حياته؛ لكون الأخير كان حريصاً على تقديم الدعم بصورة مستمرة له، وأيضا تقديم المزيد من النصائح له. لافتاً إلى أنه تعلم من والده الفنان محمود ياسين العديد من الأشياء استفاد منها، سواء في الحياة وفي مجال الفن.وقد نشر "ياسين" صورة لوالده عبْر صفحته على "فيسبوك"؛ معلقاً: "اليوم تحل الذكرى الرابعة لوفاة والدي الحبيب الفنان الكبير محمود ياسين. أربع سنوات مرت، لكن الحنين والشوق لم يقل؛ بل يزداد مع كل لحظة تمر. أفتقده في كل تفاصيل حياتي، في كل لحظة من دعمه وحكمته، في حضوره القوي الذي كان يملأ البيت دفئاً وحباً. لم يكن مجرد أب؛ بل كان القدوة والمعلم".وتابع: "الإنسان الذي تعلمت منه الكثير عن الحياة والفن والأخلاق. أشعر بغيابه في كل لحظة، وأتمنى لو أستطيع أن أعيد الزمن لأعيش معه تلك اللحظات من جديد".واختتم منشوره قائلاً: "رحمك الله يا أبي، وسيبقى حبك وذكراك محفورة في قلبي إلى الأبد".أما الفنانة رانيا محمود ياسين؛ فقد تذكرت والدها الراحل في ذكرى رحيله الرابعة بكلمات وجمل مؤثرة؛ واصفةً حنين الابنة لوالدها، وذكراه التي لا تُنسى مع مرور السنين.وشاركتمتابعيها عبْر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" صورة لوالدها الراحل، وعلّقت بالقول: "الأيام تمضي والسنين تمر ومازلت أنتظرك يا حبيبي، وحشتني أوي، رحمك الله، وأسكنك جنات النعيم في جنات الخلد في الفردوس الأعلى. فرَوح وريحان وجنة نعيم؛ أي: فلهم رَوح وريحان، وتبشرهم الملائكه بعد الموت".وأضافت: "رحمك الله يا أبي في صحبة الأنبياء والصدّيقين والشهداء وحسُن أولئك رفيقاً، الله يرحم جميع أمواتنا يا رب".

يمكنكم قراءة: شهيرة في الذكرى الأولى لرحيل محمود ياسين: القلب موجوع والظهر مكسور والونس مفقود

شهيرة: الفراق صعب

سطور في مشوار محمود ياسين الفني

بينما لاتزال الفنانة القديرة شهيرة زوجة الفنانتعاني من آلام ومتاعب الفراق، مع تذكُّرها للحظات الجميلة التي جمعتهما. وقد كشفت عن ذلك من خلال منشور لها عبْر صفحتها على "فيسبوك"، والذي أرفقت به صورة تجمعها به؛ إذ قالت: "وحشتني أوي يا حبيبي، معقول عدت أربع سنين لا بشوفك ولا أتكلم معاك ولا تتكلم معايا ولا أحكيلك ولا تحكيلي، الفراق وآه من ألم فراق الأحبة وما يتركه من ألم الوحدة، ومن وجع وحُرقة في القلب حين يتذكر أنه ذهب ولن يعود. ولكنها الحياة مهما تدور الأيام والسنين فأنا كما أنا".وأضافت: "وأقول لنفسي كلنا إلى هذا المصير مهما طالت الرحلة أو قصُرت، ولكن ما يعزيني الرؤى الجميلة التي يراك فيها الكثير، أنك في مكان تنعم فيه بما آتاك الله من فضله، والحمد لله ولا حول ولا قوة لنا إلا بالله الكريم الحنان المنان".يمكنكِ قراءة: أفلام سينمائية جمعت شهيرة بزوجها الفنان الراحل محمود ياسينيُذكر أن الفنانرحل عن عالمنا في 14 أكتوبر 2020 عن عمر ناهز 79 عاماً، بعد أزمة صحية لازمته خلال الأشهر الأخيرة قبل وفاته.وقد بدأمشواره في التمثيل المسرحي؛ حيث انطلقت رحلته البطولية من خلال مسرحية "الحُلم"، التي كتبها محمد سالم، وأخرجها عبدالرحيم الزرقاني. وبعد ذلك، بدأت مسيرته الحقيقية على خشبة "المسرح القومي"؛ حيث قدّم العديد من المسرحيات. كما تولّى إدارة المسرح القومي لمدة عام، قبل أن يقدّم استقالته.حصلعلى فرصة البطولة السينمائية من خلال فيلم "نحن لا نزرع الشوك"، الذي شارك فيه مع شادية، وأخرجه حسين كمال. وبعد ذلك تتابعت أعماله السينمائية؛ ليصل رصيده إلى أكثر من 150 فيلماً؛ حيث حصد خلالها لقب "فتى الشاشة الأول".وقدّم محمود ياسين ما يقرب من 300 عمل فني، شملت السينما، المسرح، الإذاعة، والتليفزيون؛ حيث ترك بصمة واضحة من خلال العديد من الأعمال المميزة، لاسيّما تلك التي تتناول القضايا الوطنية.وخلال مسيرته الفنية، حصدالعديد من الجوائز، منها: جائزة أفضل ممثل في مهرجان التلفزيون لعامين متتاليين (2001 و2002)، بالإضافة إلى جائزة أفضل ممثل في مهرجان السينما العربية بأمريكا وكندا عام 1984. كما تم اختياره في عام 2005 من قِبل الأمم المتحدة سفيراً للنوايا الحسنة لمكافحة الفقر والجوع.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».