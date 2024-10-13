بعد تكريم إلهام شاهين في ملتقي نجم العرب.. هذا ما قالته عن لقبها الجديد!

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أكتوبر 2024 04:32 مساءً - علقت الفنانة إلهام شاهين على تكريمها في الدورة السابعة من ملتقى نجم العرب، من خلال مقطع فيديو قصير شاركته عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

تكريم إلهام شاهين في ملتقى نجم العرب

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نشرت النجمة إلهام شاهين مقطع فيديو من خلال حسابها على "إنستغرام" بعد تكريمها بجائزة "" فيعن مجمل أعمالها، وعلقت على الفيديو قائلة: "سعيدة جداً بلقبعن مجمل أعمالي، شكراً جزيلاًعلى هذا التكريم، و«مبروك» لكل الفنانين الذين حصلوا على جوائز عن أعمالهم هذا العام. جوائز مستحقة".

وقد انهالت عليها التعليقات من الجمهور وزملائها مباركة لها، وكانت من بينهم رانيا يوسف التي علقت قائلة: "حبيبتي تستاهلي كل خير"، وقالت لقاء الخميسي: "الحب كله حبيته فيك"، وغيرها من التعليقات.

الجدير بالذكر أنه خلال الأيام الماضية حصلت إلهام شاهين على العديد من التكريمات الفنية كان أبرزها تكريم خاص من مهرجان ظفار الدولي للمسرح في دورته الأولى، بالإضافة إلى تكريمها من مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، وأبدت سعادتها بهذا التكريم.

إلهام شاهين تنتظر "الحب كله"

تنتظربدء تصوير فيلمها المقبل "الحب كله"، الذي كان قد توقف تصويره بسبب اندلاع حريق بديكورات الفيلم، وتجسد الفنانةخلال أحداث الفيلم شخصية والدة الفنان أحمد فتحي، الذي يعيش قصة حب مع الفنانة حورية فرغلي، ويحتفلان بزفافهما في المنطقة التي يعيشان فيها، في حين تتناول قصة الفيلم الكواليس الخفية وما قبل حفل الزفاف، وما به من صعوبات وتحديات بالنسبة للأسر البسيطة.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من: أحمد فتحي، حورية فرغلي، سلوى محمد علي، فاطمة محمد علي، حسن العدل، إلهام صفي الدين، وضياء الميرغني، ويأتي الفيلم من تأليف سيد فؤاد، وإخراج خالد الحجر.

يمكنكم متابعة إلهام شاهين بعد حرق ديكور فيلم الحب كله: تصويره قريباً وسيشرّف السينما المصرية

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