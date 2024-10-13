مع اقتراب عرضه.. هكذا تفاعل المشاركون في مسلسل صدف مع ملصقاته الدعائية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أكتوبر 2024 11:51 صباحاً - "صدف" عمل درامي جديد منتظر عرضه خلال الفترة المقبلة على منصة "شاهد"، إذ يجمع العمل كوكبة كبيرة من نجوم الخليج وهم حسين المهدي، روان علي، أبرار أبويوسف، عبدالله البلوشي، كفاح الرجيب وعدداً آخر من النجوم، والعمل من إخراج مناف عبدال وتأليف عمار بوشاهين، إذ تدور أحداثه في إطار درامي مشوق حول وقوع حادث غامض.

المخرج مناف عبدال: عرض مسلسل صدف قريباً

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هذا ما تمناه مؤلف مسلسل صدف

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حرص مخرج العمل مناف عبدال، على الترويج للمسلسل من خلال نشر مجموعة من الملصقات الدعائية له عبر حسابه على "إنستغرام" والتي ظهر عليها بطل العمل حسين المهدي، وروان مهدي، منوهاً في تعليقه على أن العمل سيتم عرضه قريباً: "قريباً".تمنى مؤلف العمل عمار بوشاهين أن تنال قصة المسلسل وفكرته التي كتبها إعجاب جمهور ومحبي الأعمال الدرامية، إذ نشر بوسترات منفردة للعمل ظهر عليها أبطاله عبر صفحته على "إنستغرام"، وجاء التعليق الذي أرفقه على ما نشره كالتالي: "مسلسلي وربيبي صدف بتوفيق من الله سيرى النور قريباً على شاهد أتمنى أن تنال كتاباتي على إعجاب المشاهدين".

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كيف تفاعل أبطال المسلسل مع ملصقاته الدعائية؟

عبر النجوم المشاركين في المسلسل عن سعادتهم، عقب إعلان منصة "شاهد" عن قرب عرض العمل، إذ جاءت جميع التعليقات التي أرفقوها على هذه الملصقات على هيئة رسوم تعبيرية في شكل قلوب حمراء ومن بين هؤلاء حسين المهدي، روان مهدي، أبرار أبويوسف.

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