افتتاح موسم الرياض بحفل نجوم موسيقى "الراب"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أكتوبر 2024 02:53 صباحاً - إنطلق مساء اليوم حفل إفتتاح موسم الرياض والذي شهد مُشاركة عدد من نجوم موسيقى "الراب" العالميين، وجاء الحفل وسط حضور جماهيري كبير ومُتابعة عالمية.

مغني الراب العالمي بوستا رايمز وسيارا يُشعلان حماس الجمهور

وقد أشعل كل من مغني الراب العالمي بوستا رايمز Busta Rhymes والمغنية الأمريكية سيارا Ciara حماس حضور حفل إفتتاح موسم الرياض في نسخته الخامسة، كما شاركت بالغناء في الحفل مغنية الراب وكاتبة الأغاني الأمريكية مسي إليوت وسط تفاعل كبير من حضور الحفل.

تفاصيل حفل افتتاح موسم الرياض

وانطلقت مساء اليوم السبت 12 أكتوبر، فعاليات موسم الرياض 2024 في السعودية من خلال حفل إفتتاح كبير والذي بدأ بنزالات الملاكمة المنتظرة، وعدد من الفقرات الغنائية بمشاركة نجوم عالميين، منهم مغني الراب الأمريكي بستا رايمز، والمغنية الأمريكية سيارا.

وكان قد أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ انطلاق موسم الرياض، واصفًا إياه بموسم استثنائي عالمي يليق بمكانة المملكة والرياض كأحد أهم الوجهات الترفيهية في العالم.



وقد استقطب افتتاح موسم الرياض الآلاف لحضور الفعاليات الموسيقية والمعارض والنشاطات الترفيهية التي ستستمر لأشهر، فيما يحتضن الموسم في نسخته الخامسة فعاليات ترفيهية متنوعة، تتضمن 14 منطقة ترفيهية، و11 بطولة دولية، و10 مهرجانات ومعارض.

وبدأ حفل افتتاح فعاليات موسم الرياض للعام 2024-2025 بنزالات الملاكمة الحاسمة "التاج الرابع" في "المملكة أرينا"، يتخللها فقرات وعروض فنية.

ويُعدّ النزال الأبرز منها المواجهة التاريخية بين أرتور بيتربيف وديميتري بيفول على لقب بطولة العالم للوزن خفيف الثقيل، وذلك لتحديد أفضل ملاكم وزن خفيف الثقيل في هذا الجيل.

وتستمر فعاليات موسم الرياض 2024 من 12 أكتوبر الحالي حتى مارس 2025، وتستضيف خلاله العاصمة السعودية الرياض مجموعة مبهرة ولافتة من الفعاليات التي تستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم، ويشارك فيها نجوم محليون وعرب وعالميون في مختلف المجالات.

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