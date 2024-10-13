بروس ويليس بظهور نادر في نزهة بـ لوس أنجلوس

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أكتوبر 2024 01:19 صباحاً - تم رصد ظهور جديد للنجم العالمي بروس ويليس - Bruce Willis بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وجاء الظهور الجديد لنجم السينما العالمية بعد إعلان تقاعده بسبب إصابته بمرض الخرف.

بروس ويليس يظهر بملامح حزينة

وقد تم تداول بعض الصور للنجم العالمي بروس ويليس وهو يجلس بسيارة سوداء اللون خلال جولة له بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وظهر بتلك الصور وتبدوا عليه ملامح الحزن وكان يرتدي قميصًا أبيض اللون.

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آخر ظهور لـ بروس ويليس

يُذكر أن النجم العالمي بروس ويليس البالغ من العمر 69 عاماً ظل بعيدًا عن الأنظار منذ تشخيص إصابته بـ مرض الخرف وبعد أن قرر التقاعد من التمثيل في عام 2022 ولم يظهر في أي مناسبات فنية أو لقاءات صحفية، واكتفى بالجلوس وسط عائلته وأقرب الأصدقاء، ولم تصدر عائلته تفاصيل كثيرة عن حالته الصحية، ولكنه شوهد في سبتمبر الماضي بالقرب من ستوديو سيتي بولاية كاليفورنيا في ظهور علني نادر.

وكانت قد أظهرت الصور التي تم الحصول عليها حينها من وكالة Backgrid الخاصة بأخبار المشاهير، النجم بروس ويليس في سيارته حول ستوديو سيتي مع حراسه الشخصيين، وكان يرتدي قبعة بيسبول، وقميصاً مخططاً بياقة، ويبدو أنه بحالة جيدة، ولأول مرة منذ إعلان إصابته لم تظهر بصحبته زوجته إيما هيمنج ويليس، وبناته الأصغر مابيل وإيفلين، على الرغم من أنهن يدعمنه بشكل كامل، ولم يتركنه أبداً منذ تشخصيه.

وعلى جانب آخر أصبحت زوجته إيما وجهاً رئيسياً في مبادرة رفع مستوى الوعي بمرض الخرف الجبهي الصدغي، بعد أن أخذت خبرة كبيرة من رعاية زوجها النجم العالمي.

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كانت عائلة بروس ويليس قد أعلنت تقاعده نهائياً عن ممارسة مهنة التمثيل في مارس من عام 2022، بعد تأكد إصابته بفقد النطق، وأصدر أفراد العائلة بياناً مشتركاً موجّهاً إلى الجمهور، أشاروا فيه إلى أن التشخيص الطبي أكّد أن حالة بروس ويليس ستؤثر بشدة على قدراته المعرفية.



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