بكم قُدّرَت ثروة أيقونة هوليوود أرنولد شوارزنيغر؟

أرنولد شوارزنيغر، لاعب كمال الأجسام النمساوي الأميركي، الممثل والنجم الشامل، صنع لنفسه اسمًا مميّزًا في عالم الترفيه. هل تعلمون أنه في ذروة حياته المهنية، كان أرنولد يجمع ما بين عشرة إلى ثلاثين مليون دولار لكل فيلم؟ ولا يتوقّف الأمر عند هذا الحدّ، فقد حصل على مئات الملايين من الدولارات من رواتب الأفلام طوال حياته المهنيّة.

لكن إسم أرنولد لا يقتصر فقط على بريق وسحر هوليوود، فهو أيضًا رجل أعمال ذكي ولديه إمبراطورية عقاريّة.

في الواقع، تقدّر قيمة محفظته العقارية التجارية والشخصية بما يتراوح بين مئة إلى مئتَي مليون دولار.

إحدى أهم استثمارات أرنولد هي حصته البالغة ٥% في شركة استثمارية تسمى Dimensional Fund Advisors. في عام ١٩٩٦، حصل على تلك الحصة مقابل مبلغ لم يكشف عنه عندما تمكّنت الشركة من إدارة أصول بقيمة ١٢ مليار دولار. وبالتقدم سريعًا إلى اليوم، يُعتقد أن الشركة تدير ما يقرب من ٧٠٠ مليار دولار. وهذا يعني أن حصة أرنولد قد تصل قيمتها إلى ٥٠٠ مليون دولار.

رحلة أرنولد نحو النجاح ليست أقل من كونها ملهمة كونه بطل كمال الأجسام النمساوي إلى غزا عالم هوليوود حيث أظهر أنه بالعمل الجاد والتصميم، كل شيء ممكن. وكما قال ذات مرة: “القوة لا تأتي من الفوز. إن كفاحك يطوّر نقاط قوّتك. عندما تمّر بالصعوبات وتقرر عدم الاستسلام، فهذه هي القوة”. بثروة صافية تبلغ ٧٥٠ مليون دولار، من الآمن أن نقول إنه كان في حالة جيدة لنفسه.

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ودعونا لا ننسى تحوّله المذهل من ممثل طموح بمهارات محدودة في اللغة الإنجليزية إلى نجم حائز على جائزة غولدن غلوب. هذا يظهر فقط أنه بالمثابرة، يمكنك تحقيق أقوى أحلامك. وكما قال أرنولد نفسه، “العقل هو الحدّ. طالما أن العقل يستطيع تصوّر حقيقة أنك تستطيع القيام بشيء ما، يمكنك القيام به، طالما أنك تؤمن به بنسبة مئة بالمائة.”

لذا، سواء كان ذلك من خلال ضخّ الحديد في صالة الألعاب الرياضية أو صناعة الأفلام الرائجة، فقد أثبت أرنولد شوارزنيغر مرارًا وتكرارًا أنه قوة لا يستهان بها. ومن يدري ما هي الإنجازات المذهلة الأخرى التي سيحقّقها في المستقبل؟