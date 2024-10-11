شاهد نادين نجيم تشارك صورة لولديها أثناء متابعتهما تعليمهما الدراسي عن بُعد

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 أكتوبر 2024 05:57 مساءً - نشرت الفنانة نادين نجيم صورة لولديها هافن وجوفاني على ستوري حسابها على إنستغرام وهما يتابعان تعليمهما الدراسي في المنزل عبر الإنترنت عن بُعد، وذلك بسبب الإقفال المؤقت لبعض المدارس حضورياً في لبنان بالوقت الراهن بسبب الحرب التي يشهدها.

واكتفت نادين نجيم بالتعليق على صورة ولديها اللذين كانا يجلسان متجاورين على نفس الطاولة يتابعان تعليمهما الدراسي، بعبارة "صباح الخير".

نشرت نادين نجيم صورة ولديها هافن وجوفاني أثناء متابعتهما تعليمهما الدراسي عن بُعد- الصورة من ستوري حساب نادين على إنستغرام

يوميات نادين نجيم العائلية

وتشارك الفنانة نادين نجيم دائماً جمهورها يومياتها سواء مع ولديها هافن وجوفاني أو مع خطيبها ناريغ ناربكيان في مختلف المناسبات العائلية، حيث احتفلت نادين نجيم مؤخراً بيوم ميلاد خطيبها ناريغ ناربكيان ضمن أجواء سيطرت عليها السعادة والرومانسية، بحضور عدد من أصدقائهما. ووثقت لحظات احتفالها بيوم ميلاد خطيبها بمجموعة من الصور والفيديوهات نشرتها عبر حسابها على إنستعرام.

وبالاضافة لنشرها صورة متابعة ولديها تعليمهما الدراسي في المنزل عن بُعد، نشرت أيضاً نادين نجيم الشهر الفائت عبر حسابها على انستغرام صور احتفالها بيوم ميلاد ابنها جوفاني العاشر وسط أجواء صيفية مبهجة في أحد المنتجعات البحرية، وجمعتها الصور مع هافن وجوفاني وأمامهما قالب حلوى يوم ميلاد الأخير. واللافت أن جوفاني ابن الفنانة نادين نجيم وخطيبها ناريغ ناربكيان مولودان قي اليوم نفسه 13 سبتمبر. وتشارك جمهورها أيضاً عبر مواقع التواصل الخاصة بها مناقشة قضايا عدة سواء في السياسة أو الحرب الدائرة حالياً في لبنان وأحياناً عدة في أي موضوع شائك. وتعطي رأيها بكل وضوح وصراحة.

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نادين نجيم لم تغادر لبنان

وكانت تحدثت أنباء سابقة عن أن الفنانة نادين نجيم قد غادرت لبنان بسبب الحرب، ولكن تبين فيما بعد أن هذه الأنباء غير صحيحة. وكان هذا الاعتقاد قد ساد بعد أن نشرت نادين نجيم صورة عبر ستوري حسابها على إنستغرام عبارة عن أرض خالية من البناء والسكن. وكتبت على الصورة New Beginnings بدايات جديدة. فاعتقد الجمهور أنها ستغادر البلد إلى آخر. ولكن نادين نجيم نفت نيتها مغادرة بلدها. ورداً على تعليق إحدى متابعاتها إن كانت تركت لبنان وسافرت إلى الخارج أجابت نادين نجيم: "أنا ما بترك بلدي، سافرت عندي اجتماع مهم، وراجعة ادعولي.. إن شاء الله". وتردد أنها غادرت منزلها في بيروت حالياً بسبب الظروف الأمنية وانتقلت مع ولديها للسكن مؤقتاً في أحد المنتجعات.

نادين نجيم تغيب عن دراما رمضان 2025



على الصعيد الفني، ستغيب الفنانة نادين نجيم عن دراما رمضان 2025، وهي التي اعتاد الجمهور على متابعتها تقريباً في كل المواسم الرمضانية السابقة. وفي شهر أغسطس الفائت، أعادت نادين نجيم تغريدة متابعة لها عبر حسابها على إكس أشادت بالممثلة نادين نجيم وأعمالها طيلة مسيرتها الفنية. وقالت لها إنها علامة فارقة في الدراما العربية وأنها تركت بصمات واضحة لدى المشاهد العربي وأن جمهورها على ثقة أنها ستعود بعمل فني يكسّر الدنيا، فعلقت نادين على التغريدة "أقل من هيك بلاها مش حرزانة"، قاصدة أنها إذا لم لم تتلق عرضاً قوياً تعود به إلى جمهورها في رمضان 2025، فلا يستحق العناء أن تشارك في عمل عادي لا يترك أي أثر في مسيرتها.

وكانت نادين نجيم قد أطلت في رمضان 2024 من خلال مسلسل "2024" المؤلف من 15 حلقة من بطولتها مع الفنان محمد الأحمد والعديد من الفنانين. وهو من تأليف بلال شحادات، وإخراج فيليب أسمر، وهو يعد الجزء الثاني من مسلسل "2020" الذي عرض منذ أربعة أعوام من بطولة نادين والفنان قصي خولي والعديد من الفنانين. وتخصص نادين الكثير من وقتها لعملها في مجال التجميل الذي دخلته بسبب شغفها بهذا المجال. ومنذ بضعة أشهر أطلقت علامتها الخاصة بمستحضرات التجميل NADINE NJEIM BEAUTY. وتنشر باستمرار صور مستحضراتها على حسابها على إنستغرام.

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