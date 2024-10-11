عمرو دياب في يوم ميلاده: عملت كياناً بالبهدلة والتعب وهذا الشخص له فضل علىّ

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 أكتوبر 2024 05:57 مساءً - يحتفل الفنان عمرو دياب اليوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر بيوم ميلاده الـ 63، حيث إنه من مواليد عام 1961، واستطاع دياب تكوين مسيرة غنائية استثنائية منذ بدايته عام 1983 وحتى الآن، جعلته واحداً من أبرز المطربين في تاريخ الأغنية المصرية والعربية خاصة في حفاظه على الاستمرارية على مدار 41 سنة مواكباً كل الأجيال وكذلك التطورات في عالم الموسيقى.

عمرو دياب يرد على عدم احترام الجيل القديم

عمرو دياب معروف عنه عدم ظهوره في لقاءات تليفزيونية إلا نادراً، حيث إن معظم لقاءاته كانت في بداياته الفنية، إلا أنه في كل ظهور له يحرص على توضيح العديد من الأمور التي تنتشر ويرتبط اسمه بها والكشف عن فهمه للموسيقى والأغنية بشكل عام، وإذا عدنا بالزمن إلى الوراء وتحديداً عندما حلّ ضيفاً مع الإعلامى الراحل مفيد فوزي تحدث عن الجيل الجديد من المطربين باعتباره واحداً منهم، ورد على الاتهامات التي طالت جيله بعدم احترام الجيل القديم.



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وأكد عمرو دياب خلال اللقاء أن اتهامات عدم احترامه للجيل القديم ما هي إلا افتراء قائلاً:"أنا درست في أكاديمية الفنون، فدرست وعشت على القديم، ولم نسمع أنفسنا، فاتهام العقوق فيه افتراء بعض الشيء، فمعظمنا متحرر عن الأجيال القديمة وهذا خطأ، فالقديم هو الدراسة بالنسبة لنا كجيل، وأنا واخدها بالبهدلة، والتعب، لحد ما عملت كيان، وبتعب جداً بالافتراءات اللي بتتقال على الأجيال الشابة".

الكلمات البسيطة تصل للجمهور بسرعة

وعن كلمات أغاني جيل الشباب وقدرتها على الاستمرار أشار عمرو دياب إلى أن بعض المطربين الشباب يختار كلمات أغنياتهم بشكل مناسب جداً، ولكن بعضهم الآخر قد لا يفضل الحديث عن الحب، ويتحدث عن الموضوعات الأخرى، فمنهم من يريد أن يكون مثقفاً ويقول كلمات عميقة، لكنني أرى أن الكلمات البسيطة هي أقرب طريق للوصول لقلب الجمهور، فكلمات أغاني عبد الحليم حافظ ومحمد فوزي، أبسط ما تكون ولكنها جديدة وهذا ما ساعدها في الانتشار".

حديث عمرو دياب عن تعبه واجتهاده حتى كوّن الكيان الخاص به، لم يمنعه بعد وصوله إلى القمة أن يتذكر فضل الأشخاص الذين قدموا له يديهم في بداياته الفنية وقبل تقديم أي شيء في مشواره، حيث حرص عمرو دياب على حضور حفل ذكريات الموسيقار هاني شنودة الذي أقيم في الرياض العام الماضي، وتحدث في لقاء قصير مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية عن فضل هاني شنودة عليه.



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وقال عمرو دياب:"هاني شنودة له فضل عليّ لأنه في البدايات لا يوجد من يهتم بأحد جديد، خصوصاً إذا كان نجماً له باع كبير ولديه مشروعاته وقتها من فرقة المصريين بحفلاتها وعمله موسيقى تصويرية للأعمال السينمائية، فكونه يرى ويهتم بشاب يبلغ من العمر 20 سنة فقط، وعندما قلت له أنا عاوز أغني قال لي تعالى على مصر، حيث كنت وقتها مازلت في بورسعيد".

دعم المواهب في البدايات يفرق كثيراً

وتابع عمرو دياب:"أتذكر وقتها أنه اصطحبني إلى الأستاذ عبد الرحيم منصور والأستاذ صلاح جاهين، وكذلك إلى الإذاعة، وما حدث معي هو درس لنا، إننا إذا وجدنا موهبة جيدة علينا أن ندعمها في البدايات لأن ذلك يفرق كثيراً، وهاني شنودة دعمني جداً وقتها وقدمني للناس، وتعلمت كثيراً من المقابلات التي اصطحبني فيها، وكذلك عندما ذهبت معه إلى الاستديو وعلمني كيف أقف أمام الميكروفون وأغني، وعمري ما أنسى هذه اللحظات لأني مازلت حتى وقتنا هذا أسجل أغنياتي في هذا الاستديو.

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