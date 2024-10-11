إيمان العاصي: خفت أكمل تمثيل بعد حضرة المتهم أبي وممكن أتزوج في هذه الحالة

علاقة "برغم القانون" بقصة حياتها

البطولة المطلقة مسؤولية كانت خائفة منها

النجاح ما قبل السوشيال وموقفها من الزواج

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 أكتوبر 2024 02:53 صباحاً - حلت الفنانةضيفة على برنامج "" الذي تقدمه المذيعةعبر إذاعة، وكشفت خلال الحلقة عن تلقيها العديد من المكالمات والرسائل من زملائها الفنانين بعد عرض مسلسل "برغم القانون"، لافتة أن الفنان ماجد الكداوني تقريباً يحدثها يومياً ويرسل لها رسائل بعد كل حلقة وهذا يدل على أنه مبسوط بالعمل، خاصة وأنهما لم يتحدثا منذ وقت طويل.وأبدت إيمان العاصي انزعاجها من الأقاويل التي انتشرت على السوشيال حول تشابه أحداث مسلسل "" بقصة حياتها وقالت:"عندما شاهدت هذا الكلام ضحكت جداً لأن هذا هراء، فوالد ابنتى ليس نصاب أو ضحك عليا بشخصية وهو شخص آخر، فهو إنسان عادي جداً، فنحن شخصين تزوجا ولم نتفق بعد ذلك فانفصلنا، وأكيد حصل مشاكل بيننا وأما اكتشفنا أن مفيش قبول كل واحد منذ ذهب بعيداً عن الآخر.يمكنكِ قراءة.. إيمان العاصي تكشف عن رد فعلها إذا وُضعت بموقف ليلى في برغم القانونوتابعت إيمان بأن هناك موقف ضايقها عندما وجدت بنت من صناع المحتوى تقول في فيديو أنها كانت متزوجة من شخص وذكرت إسمه بالكامل، قبل والد ابنتها لافتة:"البنت غريبة جداً وعندها متابعين كتير، وما ضايقني في الأمر هو أن هذا الفيديو جائني من ابنتي ريتاج بعدما وصل إليها من زملائها في المدرسة، فأقول لهذه البلوجر ربنا يهديكي، وأنا شايفه ان الشخص الذي ذكرت إسمه في الفيديو على أنه تزوجني، يقاضيها".وشددت إيمان العاصي على أن تقديم البطولة المطلقة في "" مسؤولية كبيرة كانت خائفة منها قائلة:"الحقيقة أنى أرى أي دور قدمته فأنا بطلة فيه، وبرغم القانون هو عمل جماعي مليىء بالأبطال والشخصيات، وبالنسبة لى أنا أحمل مسؤولية كبيرة على عاتقي فهنا لا أبحث عن نفسي فقط وأنما عن كل الموجودين في العمل، فكونى بطلة في لوكيشن أمر كبير وضخم ولكنى أحب إحساس المسؤولية جداً".إقرأي أيضاً.. أداء إيمان العاصي وصورة من الواقع.. عوامل أسهمت في تميز مسلسل برغم القانونوكشفت إيمان العاصى عن الشخصية التي تتمنى تقديمها في عمل فني وقالت:"نفسي أجسد شخصية فرعونية قوية جداً مثل حتشبسوت أو كليوباترا لأنى أعتبر نفسي منتمية لهذا العصر، واذا عدنا بالذاكرة تجاه بعض أعمالى أقول على حضرة المتهم أبى أنه الحب الكبير الذي عرّف الجمهور بى، وفيلم "" هو الذي أدخلني السينما بأول بطولة وفتح لي الطريق، أما حكاية "طعم الدنيا من مسلسل "الا أنا" فهى التي أخرجتنى من حالة الحزن على وفاة بابا فكان أول عمل أصوره بعد عام من الوفاه".واستكملت إيمان العاصي حديثها في الحلقة مؤكدة أن النجاح في الماضي كان له طعم آخر قبل ظهور السوشال ميديا لافتة:"لم أكن أستطيع السير في الشارع من النجاح، وخفت أكمل تمثيل بعد حضرة المتهم أبي، لأني شخص أحب الحرية ومنطلقة جداً ووجدت نفسي مقيدة جداً"، وكشفت عن المشهد الذى تتمنى مشاهدته إلا وهو رؤية ابنتها تتخرج وتسافر حول العالم بمفردها وتعيش تجربتها، أما بالنسبة للزواج فأكدت إيمان:"عندما أجد شخص جيد حنين وجدع وطيب وإبن خلال وابن أصول سوف أتزوجه مباشرة".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».