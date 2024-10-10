تايلور سويفت تساهم في جهود إغاثة ضحايا الأعاصير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تبرعت المغنية الأمريكية تايلور سويفت بمبلغ 5 ملايين دولار لدعم جهود إعادة البناء والتعافي، بعد سلسلة الأعاصير التي ضربت جنوب شرق الولايات المتحدة.

ووفقاً لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، وصل إعصار ميلتون إلى الساحل الغربي لولاية فلوريدا مساء الأربعاء، وصنف كعاصفة من الفئة الثالثة، بحسب ما أفاد المركز الوطني للأعاصير. ويأتي هذا بعد أن تسبب إعصار هيلين في دمار واسع قبل أسابيع.

وعبرت كلير بابينو، المديرة التنفيذية لمؤسسة “فيدينغ أمريكا” الخيرية، عبر منصة (إكس) عن امتنانها لتبرع تايلور سويفت السخي، قائلة: “نحن ممتنون للغاية لتبرع تايلور سويفت الكريم من أجل جهود الإغاثة من إعصاري هيلين وميلتون”.

وأضافت بابينو أن هذه المساهمة ستساعد المجتمعات المتضررة في جهود إعادة البناء والتعافي، حيث ستوفر الطعام الضروري والمياه النظيفة والإمدادات الأساسية لمن تأثروا بهذه العواصف المدمرة.