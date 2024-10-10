شكرا لقرائتكم خبر عن ‎صبا مبارك تستعد للمشاركة فى أعمال جديدة وتنتظر عرض "وتر حساس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎نشاط فنى للنجمة صبا مبارك خلال الفترة الحالية، إذ تستعد لعرض مسلسلها الجديد "وتر حساس" الذى سيعرض نهاية شهر أكتوبر الجارى على قناة ON، حيث يعتمد العمل على العلاقات المتشابكة سواء العاطفية أو بين الأصدقاء، كما يناقش الخيانة الزوجية وذلك فى إطار مثير.

كما تعكف النجمة الأردنية صبا مبارك على قراءة سيناريوهات جديدة تم ترشيحها فيها وتفاضل بينها قبل إبرام أى تعاقدات مع شركات الإنتاج.

وطرحت قناة on البرومو الرسمي للعمل، وأوضح صراع صبا مبارك وإنجى المقدم خلال أحداث العمل حيث اكتشفت صبا مبارك أن زوجها يخونها مع إحدى صديقاتها المقربة منها، ومع تطور الاحداث نجد أن صديقتهم الثالثة كانت على علاقه به.

مسلسل وتر حساس مكون من 45 حلقة وبطولة صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، تقى حسام، محمد على رزق محمد العمروسى، لبنى ونس، صالح عبد النبى، تميم عبده، عزوز عادل، كريم العمرى، شريف الشعشاعى، نورا مهدى، مينا نبيل، ميرنا نديم، و مؤثر رفعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل وتر حساس يجمع صبا مبارك ومحمد علاء والمخرج وائل فرج مجدداً بعدما حقق الثلاثى نجاحاً سوياً خلال مسلسل بين السطور الذي تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى على قناة ON، ولاقى إشادات جماهيرية وتفاعل مع كبير مع أحداثه المشوقة التي اعتمدت على لغز جريمة قتل ظل المشاهدون يبحثون عنه طوال الحلقات.