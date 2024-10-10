شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات دخول حفل تامر عاشور في مهرجان الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم تامر عاشور حفلاً غنائياَ ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ 32، يوم الجمعة 18 أكتوبر، بقيادة المايسترو سعيد كمال على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، كما يتضمن الحفل صوليست تشيلو للفنان يحيى مهدي وصوليست كمان للفنان سعيد كمال، والتذاكر طرحت على موقع تذكرتى.

ومن تعليمات دخول الحفل: " تفتح الابواب قبل ميعاد الحفل بساعة وعند دخول المسرح الكبير برجاء الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الاوبرا المصرية ويلزم ارتداء البدلة كامله جاكيت كرافتة وغير مسموح بالجلوس الا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته و ممنوع دخول الاطفال الاقل من 7 سنوات و ممنوع التصوير ولا يوجد استرجاع او استبدال التذاكر ويتم غلق أبواب قاعة العرض وغير مسموح بالدخول نهائيا إلا بعد الاستراحة".

تتضمن الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية، ويحيى الفعاليات 76 مطربا ومطربة هم محمد حسن، لينا شاماميان (سوريا)، لطفى بوشناق (تونس)، مدحت صالح، إيناس عز الدين، أميرة أحمد، أحمد عفت، محمد الخولي، نهى حافظ، صابرين النجيلي، ياسر سليمان، مروة ناجى، أسماء كمال، رحاب مطاوع، رحاب عمر، فؤاد زبادي (المغرب).

إضافة إلى آيات فاروق، سمية وجدى، محمد محسن، عبير نعمة، حسام حسنى، أحمد محسن، فرح الموجى، حنان عصام، ريهام عبد الحكيم، تامر عاشور، أحمد سعد، حنين الشاطر، إيمان عبد الغنى، هانى شاكر، أحمد الهاشمي (الإمارات)، على الحجار، مي فاروق، أحمد صبرى، أحمد الوزيرى، وعد البحرى (سوريا)، مجد القاسم ( سوريا)، نهاد فتحى، رضوى سعيد، همام إبراهيم (العراق )، ندى غالب، غادة أدم، محمد الطوخى، محمد متولى، نداء شرارة (الأردن).

وكذلك، وليد حيدر، نيفين رجب، أحمد عصام، هند النحاس، أشرف وليد، سارة زكى، نادية مصطفى، أجفان، كنزى، يمنى، مصطفى سعد، الاء أيوب، ياسر سعيد، أحمد جمال، أحمد عمرى، محمد طارق، منار سمير، أحمد سعيد، مي حسن، مصطفى النجدى، مؤمن خليل، إسراء، بتول بنى (سوريا)، أحمد فتحى، محمود درويش، مليحة (تونس)، محمد شوقى، ريم حمدى، حنان الخولى، محيي صلاح، أحمد أبراهيم، سعيد عثمان.

كما يتضمن 18 عازفا هم: صوليست أحمد درويش (كمان)، عمرو سليم (بيانو)، عماد عاشور(تشيللو)، إيهاب صبحى (كمان )، محمد ظهير (كمان)، جمال عبد المنعم (قانون)، مايسة عبد الغني (قانون)، يحيى المهدى (تشيللو)، سعيد كمال (كمان)، محمود سرور (كمان)، عمر خيرت ( بيانو)، وسام خصاف (ساكسفون)، وائل النجار (أكورديون)، إسلام القصبجي (عود)، سعيد الأرتيست (ايقاع)، ياسر معوض (ايقاع)، ماجد سرور (قانون)، مصطفي داغر (كمان)، و5 مؤلفين الموسيقيين هم: خالد حماد، ممدوح سيف، وحيد الخان، عمرو اسماعيل، السيد خالد.