شكرا لقرائتكم خبر عن برغم القانون الحلقة 20.. القبض على أكرم فى قضية غسيل أموال وحبسه 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة العشرون من مسلسل برغم القانون للنجمة ايمان العاصى القبض على أكرم (محمد القس) بتهمة غسيل أموال، ويكشف ابن عمه وليد (هانى عادل) أنه يتاجر في السلاح والمخدرات من وراء الشركة، فى حين يستغل شعبان (إيهاب فهمى) الموقف ويخبر بدوى (ياسر عزت) بالذهاب إلى منزل أكرم وإحضار الأوراق التي تدين أكرم وتبرىء ليلى في قضية التزوير.

يذهب بدوى إلى منزل أكرم ويعثر على الأوراق، ولكن زينة (جيسكا حسام الدين) تصل إلى المنزل وتكتشف وجود بدوى وتصرخ وتحاول الهروب منه، وبعد لحاقه بها تضربه على رأسه بالشاكوش، وتهرب خارج المنزل وتتركه ساقطاً على الأرض، وتتصل بخالها وليد وتخبره بما حدث ويذهب للمنزل مباشرة ولكنه لم يجد بدوى أو أى آثار دماء على الأرض، ويعتقد أن زينة مازالت تتعاطى المخدرات وأن شيئاً لم يحدث.

مسلسل برغم القانون يعرض من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 6 صباحاً والساعة 5 مساء، هذا بالإضافة إلى عرض العمل على منصة Watch it الرقمية قبل قناة ON بـ 24 ساعة.

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

يدور مسلسل برغم القانون في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم