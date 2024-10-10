شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتى تتيح حجز تذاكر حفلات وفعاليات مهرجان الموسيقى العربية الـ32 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت منصة تذكرتى الإلكترونية حجز تذاكر حفلات وفعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فى دورته الـ32، دورة فنان الشعب سيد درويش، والتى من المقرر انطلاقها بداية من غد الجمعة وتستمر حتى يوم 24 أكتوبر.

وروجت تذكرتى لفعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية، من خلال نشر برومو ترويجي للمهرجان عبر "فيسبوك"، معلقة عليه: "مهرجان الموسيقى العربية الأكبر في مصر والشرق الأوسط، لا تفوتوا فرصة حضور الحدث الأضخم هذا العام، احجزوا تذاكركم الآن قبل نفاذها".

وتابعت: "من 11 إلى 24 أكتوبر 2024، انضموا إلينا في الدورة الثانية والثلاثين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، بادر بالحجز الآن، https://tazkarti.com/#/events/category/4، للمزيد من المعلومات: 15355".

ويكرم وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو ورئيسة الأوبرا لمياء زايد خلال فعاليات مهرجان الموسيقى العربية 19 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والوطن العربي بتسليمهم درع المهرجان وشهادات التقدير وهم "اسم الشاعر حسين السيد (مصر)، اسم الشاعر مأمون الشناوي (مصر)، اسم المطرب والملحن أحمد الحجار، وفنانى الخط العربى الدكتور خليفة الشيمي ومحمد حسن احمد (مصر) ، الأستاذة الدكتورة انعام لبيب العميد الاسبق للمعهد العالى للموسيقى العربية (مصر)، الأستاذ الدكتور محمد السيد شبانة أستاذ الموسيقى الشعبية بالمعهد العالي للفنون الشعبية (مصر)، الشاعر إبراهيم عبد الفتاح (مصر).

وكذلك عازف العود حازم شاهين(مصر)، عازف الكولة عبد الله حلمى (مصر)، الموسيقار ممدوح سيف (السعودية)، الموسيقار خالد بن حمد البوسعيدي (عمان)، الفنان محمد محسن ، الموسيقار صلاح الشرنوبي (مصر)، المطرب فؤاد زبادي (المغرب) ، المطرب لطفى بوشناق (تونس)، الموسيقار زياد الرحباني (لبنان) ، النجم محمد منير، الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم ( وزير الثقافة الأسبق).