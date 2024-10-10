أوس أوس يكشف أسباب توقف عرض "مسرح مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

كشف الفنان محمد أسامة الشهير بـ "أوس أوس"، عن أسباب توقف عرض "مسرح مصر"، وذلك خلال لقائه بـ بودكاست "فايق ورايق"، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق.

وقال: "إحنا نفسنا إننا نرجع بس إحنا مرتبطين بعقد مع القناة فهي القناة عملنالها 130 مسرحية وقالت خلاص تمام، متجبش همها لو على العرض المسرحي فقط، والموضوع مكلف جدًا ولازم يبقى فيه قناة مغطية التكاليف، فهي حسبة إنتاجية الناس مش فهماها أوي، لكن إحنا نتمنى نرجع نعمل ده".

وتابع "أوس أوس": "يعني حتى من أسباب إن أستاذ أشرف عبد الباقي يعمل مسرح مصر إن الناس بعدت عن المسرح جدًا وجيله كان كله مسرح وكان نفسه يشوف إيه المشاكل اللي كانت بتواجه الناس إن مثلاً التذكرة كان غالية جدًا والمسرحية تبدأ متأخر وتقعد لحد 4 الفجر فقال تعالى نعمل المسرحية ساعة".

يذكر أن الفنان محمد أسامة "أوس أوس" عرض له مؤخرًا مسرحية "التليفزيون" وكانت ضمن فعاليات مهرجان العلمين، وهي بطولة حسن الرداد، إيمي سمير غانم، أوس أوس، محمود حافظ، سليمان عيد، وبدرية طلبة، وإخراج محمد الصغير.

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