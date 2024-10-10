محمود راتب يكشف لـ «الخليج 365» كواليس أغنيته الجديدة «قلبت بجد» وموعد طرحها

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المطرب محمود راتب نجل شقيق العندليب عبد الحليم حافظ، لطرح أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل عنوان «قلبت بجد»، على طريقة الفيديو كليب، ومن المقرر إطلاقها اليوم الموافق 10 أكتوبر من الشهر الجاري، وسط أجواء حماسية شبابية مبهجة.

محمود راتب



وخلال تصريحات خاصة لـ "بوابة الخليج 365 الإلكترونية"، كشف محمود راتب تفاصيل وكواليس أغنيته الجديدة «قلبت بجد»، قائلاً: « الأغنية من كلمات المؤلف مصطفى عبد الرحمن، وتوزيع وليد ميمني، وإخراج رندلى قديح، كما أنه حرص على أن تكون الأغنية من ألحانه».

محمود راتب

وعن كواليس أغنية «قلبت بجد»، تحدث محمود راتب عن أجواء الفيديو كليب، معلقاً: « تم تصوير الأغنية في دولة لبنان المليئة بالمناظر الطبيعية الخلابة، وكانت اجواء كواليس تصوير العمل مرحة ولطيفة للغاية، وتمكنا من إنهاء تصوير الكليب قبل الأحداث المأساوية التي تمر بها لبنان الشقيقة الآن».

على صعيد آخر، في مفأجاة من العيار الثقيل قام محمد شبانة ابن شقيق الفنان عبدالحليم حافظ، بإهداء الميكروفون الذهبي للعندليب إلى المطرب الصاعد محمود راتب.

محمود راتب

وقال شبانة في بيان صحفي إنه استمع مؤخراً لدعاء بصوت المطرب الصاعد محمود راتب بعنوان "عشان أتوب" ، ليجد نفسه أمام صوت مؤثر وحساس ويتميز بتوصيل معنى الكلمة والجملة اللحنية ، مشيراً إلى أنه يتوقع له النجاح والاستمرار وحجز مكان مرموق بين النجوم الكبار في الفترة المقبلة ، مشيراً الي انه لم يجد أثمن من الميكروفون الذهبي للعندليب حتى يهديه اياه تشجيعاً له .

بعد دعاء "عشان أتوب" .. ابن شقيق العندليب يهدي ميكروفونه الذهبي للمطرب محمود راتب

واضاف شبانة أن قصة هذا الميكروفون تعود لفترة السبعينات حيث أهداه شخصية عربية مرموقة للعندليب ، وغنى فيه خلال حفلة معرض دمشق الدولي في شهر أغسطس عام 1976 ، وهذا الحفل يعد من اخر الحفلات العامة لعبدالحليم .

محمود راتب



فيما أعرب المطرب الصاعد محمود راتب عن سعادته البالغة بهذه الهدية ، وقال في تصريحات صحفية أنه فخور باقتناء ميكروفون الفنان الكبير عبدالحليم حافظ ، ويتمنى أن يكون على قدر هذه المسئولية الضخمة .

كشف الفنان الصاعد محمود راتب خلال تصريحاته لـ"الخليج 365"، عن أحدث أعماله الفنية والتي تحمل عنوان "علشان أتوب"، والتي أطلقها ضمن الماراثون الرمضاني الحالي، مشيراً: علشان أتوب دعاء فلسفي، هو ليس مجرد دعاء ولكنه حاله بين العبد وربه".

أكد محمود راتب خلال تصريحاته لـ"الخليج 365"، قائلاً: دعاء "علشان أتوب" يميل للفلسفة، وبيتكلم عن علاقة العبد بربه والذنوب والتوبة ولكن من منهج آخر، وأن المشكلة ليست دائما فى الذنوب ولكنها تصرفات نابعة من داخل الإنسان وبالرغم من كثرة الأخطاء ولكن ربنا دائماً تواب غفور، الدعاء ليس مجرد عمل فني ولكنه حالة بين العبد وربه، موضحاً: " جاءتني الفكرة من واقع تجارب شخصيه، وهي أقرب للواقع داخل الجميع، كما أن بداخل كل انسان قصة تربطه بربنا وبمحاولاته في القرب والتوبة إلي الله وتلك النقطة التي يتحدث عنها الدعاء.

أضاف محمود راتب فى حديثه، معلقاً: " الدعاء من كلماتي وألحاني وتوزيع وليد الميمني، واشتغلت عليه منذ فترة، للمشاركة به ضمن الماراثون الرمضاني الحالي.

أشار محمود راتب خلال حديثه لـ"الخليج 365" عن أعماله الفنية المقبلة، قائلاً: " بنحضر لأغاني نازلة قريبا إن شاء الله وفي أغنية هتتصور فيديو كليب وهتبقي مفاجأة في التصوير وفي الغنوة نفسها، واتمني تنال إعجاب الجمهور، وانتهينا من معظم الألبوم وهينطلق كل فترة أغنية سينجل منه.