شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد الكينج محمد منير.. تحققت نبوءته لـ عمرو دياب وهذا رأيه بنجوم جيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع عيد ميلاد الكينج محمد منير الذى ولد فى مثل هذا اليوم الـ 10 من أكتوبر عام 1954، ويعد من أهم المطربين الذين تمتعوا بمسيرة حافلة وبصمات واضحة فى عالم الغناء بلون غنائى مميز.

الكينج محمد منير، والذى يمتلك شعبية كبيرة اكتسبها على مدار سنوات، بدا دوماً امتلاكه لبصيرة حادة ونظرة ثاقبة ظهرت كلما تحدث وهي نابعة من ثقافته واطلاعه، وهو ما ثبت خلال فيديو نادر له تحدث فيه عن رأيه في زملائه من الوسط الغنائى قبل سنوات وصدقت نبوءاته بصورة كبيرة.

فخلال الفيديو قال عن محمد الحلو إنه "مغنى جميل وحساس ومتميز، ومن أعلى المغنيين في تكنيك الأداء نفسه، لكن مشكلة الحلو إنه بيجامل كتير في اختياراته"، بينما أوضح بخصوص محمد ثروت أنه برغم صوته الحلو ولكن عليه البحث عن المضامين ومخارج جديدة، ولازم يكون مغامر".

كما أشاد بـ مدحت صالح مؤكداً أنه صوت جميل ومميز وفي حالة نشاط جميل بسبب إقدامه على المغامرة، وأكد أن محمد فؤاد يمتلك طموحات كبيرة لكن عليه أن يمارسها بشكل مختلف، وأضاف منير خلال الفيديو فى حديثه بخصوص مطربين كثيرين مثل إيهاب توفيق الذى أشاد بصوته الجميل لكن استغرب في نفس الوقت من تصميمه أن يكون "وسط الصفايح".

واختتم الكينج حديثه بالتطرق إلى المطربات مثل سميرة سعيد ولطيفة وأنغام، والذى أكد أن أغانيها مش ماشية مع سنها، وفى نهاية حديثه عاب على المطربات بقوله "مصممين يغنوا أغاني لابسين فساتين ومش قريبين من الشارع".

كما تحدث عن عمرو دياب قائلا: "أنشط مغني عربى، ويعتمد على عنصر الإبهار، وهذا لا يعيب بالعكس يفيده، ولو أكمل فيه بمضمون حلو يمكن يحكم الغنا".