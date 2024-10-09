شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى وروجينا وسامح حسين فى حفل افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل عدد من النجوم حفل افتتاح النسخة السابعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، المقام حاليا بأحد الفنادق المطل على النيل، والنجوم هم: الفنان أشرف زكى، رئيس المهرجان نقيب المهن التمثيلية، إيهاب فهمى وروجينا وسامح حسين ونيرمين زعزع وياسر عزت ورضا إدريس وزينب العبد ومى زكى.

وراعى المهرجان هذا العام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتستمر فعاليات المهرجان من 9 حتى 20 أكتوبر الجاري، ويتسابق على جوائز المهرجان هذا العام 25 عرضًا مسرحيًا بدلاً من عشرة كما كان مقررًا.

العروض التي تتنافس على جوائز المهرجان هذا العام هي: "بلاك" إخراج تغريد عبد الرحمن، "بيت لعبة" إخراج محمد فريد، "العشاء الأخير" إخراج إياد أمين، "العرض مستمر" إخراج أحمد الرمادي، "إليستيس" إخراج ماركو نبيل، "طار فوق الجميع" إخراج محمد صقر، "يوم سعيد جدًا" إخراج عبد الله صابر، "الشك" إخراج أحمد حتحوت، "الزواحف" إخراج محمد شحاته، "سقوط حر" إخراج محمد فرج الخشاب، "إيه كلاس" إخراج محمود سليمان، "الزائر" إخراج جاسمين أحمد، "مغلق للتحسينات" إخراج سمير أنس النيلي، "ابن الشدة" إخراج أحمد عبد الجواد، "بنت القمر" إخراج إسراء أحمد، "الشقة" إخراج يوركا، "السد" إخراج محمد عبد الوارث، "11:11" إخراج محمد علاء الدين، "الناس اللي في الثالث" إخراج علاء الوكيل، "12:12" إخراج يوسف الأسدي، "آل ويلر" إخراج أمنية حسن، "رغبة تحت شجرة الدردار" إخراج مرتينا عادل، "كارمن" إخراج عمر الحسيني، "مسرح الحياة" إخراج بدر أحمدي و"غرباء تمامًا" إخراج مينا نبيل.

مهرجان نقابة المهن التمثيلية هو حدث سنوي يهدف إلى دعم وتشجيع المواهب الشابة في مجال التمثيل والمسرح. بدأ المهرجان لأول عام 2016 تحت إشراف نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، ويركز المهرجان على تقديم أعمال مسرحية شبابية جديدة، ويتيح الفرصة للمواهب الصاعدة بجانب مختلف الأجيال من أعضاء النقابة للتعبير عن قدراتهم الفنية من خلال عروض مسرحية مميزة.



مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح