شكرا لقرائتكم خبر عن دفتر أحوال الوسط الفني.. هاجر أحمد تنجب طفلها الثانى ورحيل ملحن شاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دفتر أحوال النجوم مؤخرا عددا من الأحداث المهمة التى شغلت الجمهور فى كل مكان وكانت مثار الحديث على صفحات السوشيال ميديا ومحركات البحث على مدار الساعات الماضية.

وأولى هذه الأحداث والتي كانت حديث متابعى ورواد الوسط الفني هي انفصال الفنانة إلهام عبد البديع بعد زواج استمر عامين بالملحن وليد سامى ورغم إعلان كل منهما هذا الانفصال إلا أن الزوج وليد سامى أزال المنشور الأول الذى يعلن فيها الانفصال ليعلن أن مشكله حدثت بينهما وفى طريقها للحل.

وليد سامى والهام عبد البديع

ومن داخل دفتر أحوال الوسط الفني نجد استقبال الفنانة هاجر أحمد مولودها الثانى وأطلقت علي آدم وبعد كشفها تلك الحالة استقبلت الكثير من التعليقات التي قامت بتهنئتها على المولود الجديد

ومن أهم ما يحمله دفتر أحوال الوسط الفني مؤخرا هو اطمئنان الجمهور ومحبى الفنانة نشوى مصطفى على حالتها الصحية بعد ان نقلت خلال الأيام المضية الى المستشفى وتركيب 3 دعامات بالقلب، لكنها كشفت عن تخطيها الازمة في تصريح خاص لليوم السابع وأنها تتعافى حاليا داخل منزلها

وفى ليلة أمس انتشر خبر محزن داخل الوسط الفني وهو وفاة مفاجئة للملحن الشاب محمد عبد المجيد مما دعى كل زملائه بالوسط الموسيقى إعلان حزنهم على رحيله .