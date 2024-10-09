لعشاق الغناء اليمني.. موعد ومكان حفل أحمد فتحي بمهرجان الموسيقى العربية 32

ياسر رشاد - القاهرة - يشارك الفنان اليمني أحمد فتحي في فعاليات الدورة 32 من مهرجان الموسيقى العربية، الذي يضم نخبة مميزة من نجوم الغناء العربي، بجانب أجمل أصوات وفرق الأوبرا.

موعد حفل أحمد فتحي في مهرجان الموسيقى العربية 32

يقام الحفل الجمعة 18 أكتوبر على مسرح الجمهورية في الثامنة والنصف مساءً، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص به.

الاعتذارات تلاحق الدورة 32 من مهرجان الموسيقى العربية

بعد الإعلان الرسمي عن الجدول الغنائي لمهرجان الموسيقى العربية 32، تصاعدت أزمة الأحداث في لبنان مما أثر على عدد من فعالياتها بين الاعتذار وتخصيص الأجر لصالح الأسر المتضررة.

وائل جسار يعتذر عن حفل مهرجان الموسيقى العربية: لبنان موجوع

أعلن وائل جسار عن الاعتذار عن مشاركته في مهرجان الموسيقى العربية نظرًا للضربات الإسرائيلية الغاشمة على الأراضي اللبنانية، ولحقه الفنان عاصي الحلاني .

ويقام المهرجان على مسارح دار الأوبرا المصرية، منها: "المسرح الكبير، الصغير، الجمهورية، سيد درويش، النافورة، مسرح معهد الموسيقى العربية، مسرح أوبرا دمنهور، سيد درويش بالإسكندرية.

النجوم المشاركين بمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32

من النجوم المشاركين في الدورة الـ 32: الموسيقار عمر خيرت، مدحت صالح، لينا شماميان، تامر عاشور، أحمد سعد، لطفي بوشناق، مروة ناجي، هاني شاكر، محمد محسن، فؤاد زبادي، علي الحجار، عبير نعمة، مي فاروق، ريهام عبد الحكيم، وعد البحري، همام إبراهيم، نادية مصطفى، أحمد جمال وآخرون.