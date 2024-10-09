أوركسترا ألمانية تنغرم بموسيقى "الراقصة والسياسي".. وإشادة عربية واسعة

ياسر رشاد - القاهرة - اجتمع فريق الاوركسترا الألماني Bridges Kammerorchster، لإعادة عزف الموسيقى الشهيرة لفيلم “الراقصة والسياسي” والتي حققت نسبة مشاهدة عالية عبر يوتيوب، وجاءت بردود فعل إيجابية واعتلت منصات الحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عزف مبهر للأوركسترا الألماني Bridges Kammerorchster لموسيقى الراقصة والسياسي

عزفت الأوركسترا Bridges Kammerorchster إحدى معزوفات فيلم الراقصة والسياسي والتي اشتهرت بها الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد ورقصها الناعم على أنغامها، وكانت من تأليف الموسيقار خالد الأمير.

امتلأ التوزيع الموسيقي لـ“الراقصة والسياسي” بعدد من الآلات المختلفة عن التوزيع الأصلي مثل الهارب والجيتارات والتشيللو والفلوت.

بجانب الناي والقانون والكمان وعدد من الآلات الوترية التي أعطت للمعزوفة روحا جديدة تناسب الألفية الجديدة، وأشاد مستمعوها بجودة الصوت العالية التي لم يجدوها في النسخة الأصلية.

إشادة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالعزف الحي المستمر لـ“الراقصة والسياسي”

بالرغم أن العزف الالماني عُزف منذ عام من الآن إلا أنه اشتعلت شراره جماله خلال الأيام القليلة الماضية، وأخذت الصفحات الموسيقية والفنية تعيد نشر المقطع بكلمات من الإعجاب والإشادة.

عرض فيلم الراقصة والسياسي للمرة الأولى في 1990، وظلت معزوفاته الموسيقية حتى الآن وليدة اللحظة ولمع نجم الفنانة نبيلة عبيد برقصها أثناء أحداث الفيلم بجانب التناغم الموسيقي النادر الذي ملأ أحداث الفيلم، ويحرص الجمهور على الاستماع إلى معزوفاته بشكل خاص بعيدًا عن الفيلم ، وهذا يدل على نجاح الجانب الموسيقي له بجانب لوحات الاستعراض والرقص المميزة بداخله التي لا زالت تتلقى نبيلة عبيد آراء إيجابية تسعد بها كثيرًا.