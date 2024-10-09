بعد «كارت محروق».. أميرة أديب تروج لعمل غنائي: "مفهوم أكثر وبه رسالة"

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الفنانة الشابة أميرة أديب عن تجهيزاتها لأحدث أعمالها الغنائية وذلك بعد أغنيتها التي حققت نجاحا كبيرا والتي تحمل عنوان "كارت محروق: «أنا واحدة عايزة تمثل في كوميديا رومانسية فقررت أخلق الفيديو لنفسي».

وقالت أميرة أديب في تصريحاتها الأخيرة: «أغنية حقيقية أكتر ومفهومة اكتر من "كارت محروق" وفيها رسالة، كنت عايزة أعمل حاجة بعد كده أجيب الناس تاني وأقولهم أهو عملت حاجة عارفة إنكم هتحبوها».

أميرة أديب

وتابعت أميرة الديب حديثها، معلقه: "مدخلة فيها الإخراج والمحاكاة واللبس والتمثيل عشان أنا مش بحب أستنى مكالمة التليفون، دي ممكن تكون أكتر حاجة محبطة في العالم. أنا واحدة عايزة تمثل في كوميديا رومانسية فقررت أخلق الفيديو لنفسي".



أغنية "كارت محروق" من توزيع LECHA والكليب من إخراج محمد المصري وملابس ياسمين كناوي وتصميم رقصات وإشراف فني ليلى غالب ومكياج آية عبد الحميد.

أميرة أديب

تحدثت الفنانة الشابة أميرة أديب عن أسرار في حياتها الشخصية ومراحل تطور طفولتها وكواليس أعمالها الفنية، مشددة على إن الجيل الذي تنتمي إليه، لديه شيء من المخاطرة، سواء كانت المجازفة صحية أو مهنية.



قالت أميرة أديب عن حياتها الشخصية إنها منذ طفولتها ترى نفسها إنسانة مسئولة وتعتمد على ذاتها ماديا وترفض الإعتماد على أسرتها، مضيفه أن عائلتها رفضت دخولها عالم الفن في البداية.

أميرة أديب: «قررت ألا أعيش في جلباب أبي»

ووصفت أميرة أديب نفسها بأنها شخصية عنيدة لذلك دخلت في صراعات بينها وبين والدتها لمدة سنتين، في مرحلة اختيار الجامعة، وحينها رفضت دخولها مجال التمثيل، ورغبتها في أن تدرس الهندسة بالرغم من شعور ابنتها بأنها لا تعلم شىء في مجال الرياضيات، بالإضافة لقرار والدتها بأنها غير مسئولة عن أي تكاليف مادية لها، لذلك اعتمدت أميرة أديب على تحقيق ذاتها بمفردها، معلقه «حبيت أعمل حاجة بعيد عن أهلي، أنا قررت ألا أعيش في جلباب أبي».

أميرة أديب

أميرة أديب

تحدثت أميرة أديب عن أسلوب تربية أسرتها لها، وحرصهم على اعتمادها ذاتياً، حيث إنها قامت بخوض تجربة السفر بمفردها لأول مرة وهي تبلغ من العمر 12 سنة، وحثهم على دراستها في الخارج وحصولها على درجات مرتفعة.

أعربت أميرة أديب عن استيائها حول الأقاويل التي تتردد عن مساعدة والدها لها، ومن المفترض أنه أمر طبيعي أن يحدث، وتتمنى أنها في يوم من الأيام تستطيع تقديم أكثر من ذلك لأبنائها في المستقبل، قائلة: «الناس ليه بتحسسني دائماً إنها حاجة وحشة إن أنا عندي ضهر وسند».

سميحة أيوب لـ أميرة أديب: «هتبقى نجمة شباك»

وأشارت أميرة أديب، عن واقعه حدثت أثناء كواليس تصوير مسلسل "نقل عام"، بإنه عقب أحد المشاهد التي أدتها أمام الفنانة القديرة سميحة أيوب، أشادت بها الأخيرة، معلقه: الأستاذة سميحة أيوب دعمتني معنوياً، حيث توقعت بأنني سوف أصبح ممثلة مهمة للغاية ونجمة شباك في المراحل المقبلة من حياتي العملية: «بعد حديثها معي أخذت أردد مع نفسي كلماتها المؤثرة وبقول أستاذة سميحة أيوب بتقولي حاجة زي دي، شهادة أعتز بيها جدًا».