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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم أعمال الفنانة إلهام عبد البديع بعد إعلان انفصالها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتشر في الساعات الماضية خبر انفصال الممثلة الشابة الهام عبد البديع بعد عامين زواج من الملحن والمنتج وليد سامى ويستعرض " الخليج 365 " أهم الأعمال التي قدمتها خلال مشوارها:
الفنانة الهام عبد البديع مواليد الأول من أكتوبر عام 1990 حصلت على درجة البكالوريوس في مجال النظم والمعلومات من أكاديمية القاهرة، بالإضافة إلى إعداد الماجستير في مجال إدارة الأعمال.
الهام عبد البديع ووليد سامى
شاركت الممثلة إلهام عبد البديع في عدة أعمال في الدراما التليفزيونية، منها:
سكن البنات :2020
أهو ده اللى صار 2019 -هندية
طاقة القدر:2017- نادية
الزيبق:2017- خديجة
أهل التكية:2017
ولاد تسعة:2017- بسمة
طاقة القدر:2017- نادية
يونس ولد فضة:2016- قمر
سمرا:2016
سرايا عابدين (ج2):2015- أمينة
سلسال الدم (ج2):2015
أريد رجلا (ج1، 2):2015
حق ميت:2015- عبير
ذهاب وعودة:2015- فاطمة
أنا وبابا وماما (ج2):2015
مكان في القصر:2014- يارا
المرافعة:2014
أنا وبابا وماما:2014- هالة محمود المنياوي
آدم وجميلة:2013- دينا أخت أدم
لعبة الموت:2013
عروسة ياهوو:2012- هالة
ربع مشكل اكسترا سبايسي:2012
باب الخلق:2012- شيرين
قصة حب:2010 - خديجة
كما شاركت في عدد من الأفلام أهمها
كازانوفا: 2019
أهواك:2015
يوم مالوش لازمة:2015
نظرية عمتي:2013
الحرامي والعبيط:2013
عمر وسلمى 3: 2012
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