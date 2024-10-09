شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم أعمال الفنانة إلهام عبد البديع بعد إعلان انفصالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشر في الساعات الماضية خبر انفصال الممثلة الشابة الهام عبد البديع بعد عامين زواج من الملحن والمنتج وليد سامى ويستعرض " الخليج 365 " أهم الأعمال التي قدمتها خلال مشوارها:

الفنانة الهام عبد البديع مواليد الأول من أكتوبر عام 1990 حصلت على درجة البكالوريوس في مجال النظم والمعلومات من أكاديمية القاهرة، بالإضافة إلى إعداد الماجستير في مجال إدارة الأعمال.

الهام عبد البديع ووليد سامى

شاركت الممثلة إلهام عبد البديع في عدة أعمال في الدراما التليفزيونية، منها:

سكن البنات :2020

أهو ده اللى صار 2019 -هندية

طاقة القدر:2017- نادية

الزيبق:2017- خديجة

أهل التكية:2017

ولاد تسعة:2017- بسمة

طاقة القدر:2017- نادية

يونس ولد فضة:2016- قمر

سمرا:2016

سرايا عابدين (ج2):2015- أمينة

سلسال الدم (ج2):2015

أريد رجلا (ج1، 2):2015

حق ميت:2015- عبير

ذهاب وعودة:2015- فاطمة

أنا وبابا وماما (ج2):2015

مكان في القصر:2014- يارا

المرافعة:2014

أنا وبابا وماما:2014- هالة محمود المنياوي

آدم وجميلة:2013- دينا أخت أدم

لعبة الموت:2013

عروسة ياهوو:2012- هالة

ربع مشكل اكسترا سبايسي:2012

باب الخلق:2012- شيرين

قصة حب:2010 - خديجة

كما شاركت في عدد من الأفلام أهمها

كازانوفا: 2019

أهواك:2015

يوم مالوش لازمة:2015

نظرية عمتي:2013

الحرامي والعبيط:2013

عمر وسلمى 3: 2012