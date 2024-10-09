شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج رشيد مشهراوي: يجب ألا يتعود العالم على الإبادة الجماعية لأهل غزة والان مع تفاصيل الخبر

قال المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي صاحب مشروع أفلام من المسافة صفر لليوم السابع، إن الهدف من المشروع هو لفت الانتباه والتركيز الاعلامي حتى لا يتعود الناس على إبادة أهل غزة، ويكتشف الناس الجرائم والإبادة الجماعية التي تحدث منذ عام على حرب الاحتلال الاسرائيلى على أهل فلسطين.

وأضاف رشيد مشهراوي أن دعم كيت بلانشيت والنجوم العالميين للقضية، جهد يحترم ويساعد في رفع الوعي وتغير الصورة لدى العالم.

وأشار رشيد مشهراوي إلي أن مر ٣٦٥ يوم على حرب الإبادة في غزة فهو وضع كارثى وكبري المهرجانات لابد الا تتوقف عن الدعم.

شهد مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي في دورته الـ12، حضور عدد كبير من الجمهور الجزائري والجاليات الفلسطينية والداعمين للقضية الفلسطينية، عرض مشروع أفلام من المسافة صفر، حيث ارتدى عدد كبير من الحضور الشال الفلسطيني فيما حملت السيدات العلم الفلسطيني مطلقين الزغاريد قبل عرض الفيلم.

مشروع المسافة صفر للمخرج الفلسطيني رشيد مشهرواي، وهي الأفلام التي تم تصويرها من قلب غزة ووسط الحرب لمخرجين محاصرين في غزة بعد طوفان الأقصي وعددها 22 فيلمًا عرض منهم 11 فيلما الإثنين الماضى وعرض الباقي الثلاثاء، ويأتي عرض الأفلام احتفاءً بمرور 365 يومًا على طوفان الأقصي.

مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي يستمر حتى 10 أكتوبر الجاري، وشهد المهرجان عرض فيلم المخرج الجزائري لطفي بوشوشي "عين لحجر"، كفيلم الافتتاح وهو العمل الذي يدور في إطار كوميدي، في قرية تتعرض لظروف جوية صعبة ليستغل رجل سيئ السمعة الأمر في محاولة منه للثراء.

مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، يعرض 60 عملاً سينمائيًا من بين 400 فيلم مسجل في المنصة الرقمية للمهرجان، بغرض التنافس على جوائز "الوهر الذهبي والفضي"، في الدورة الـ 12، وتضم المسابقات الرسمية 11 فيلمًا روائيًا طويلاً و14 فليمًا روائيًا قصيرًا و8 أفلام وثائقية قصيرة و10 أفلام وثائقية طويلة.