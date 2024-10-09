بالفيديو.. منة شلبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة منة شلبي الأنظار إليها من خلال مقطع فيديو، لأحدث ظهور لها، ولاقت تفاعل جمهورها.

ونشرت منة، الفيديو عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بشعر قصير ومكياج هادئ أبرز ملامحها.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "بدأتي ترجعي زي ما كنتي ملكة جمال، رجعتي منة بتاعت زمان، الشعر القصير جميل عليكي، أجمل بنت بالكون، يالهوي على الجمال، قمر، إيه الجمال ده".

يذكر أن الفنانة منة شلبي تنتظر طرح فيلمها الجديد الذي يحمل عنوان "الهوى سلطان"، ويشاركها البطولة أحمد داود، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، تأليف وإخراج هبة يسري.

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