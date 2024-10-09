رانيا فريد شوقي..  صور نادرة جمعتها مع "وحش الشاشة".. في ذكرى ميلادها

ياسر رشاد - القاهرة - تحتفل الفنانة رانيا فريد شوقى، بعيد ميلادها اليوم التاسع من أكتوبر، وسط نجاحات فنية كبري حققتها خلال مشوارها الفني، وآخرها مسرحيتها مع الفنان على الحجار " مش روميو وجوليت " على خشبة المسرح القومي.

صور نادرة للفنان فريد شوقي مع رانيا

الفنانة رانيا هى ابنة الفنان الراحل فريد شوقي لديها أخت شقيقة هي (عبير)، وثلاث أخوات من والدها وهن: (منى، وناهد، ومها)، وأخوان من والدتها، وخالة الفنانة ناهد السباعي من أختها (ناهد)، وخالة الفنان أحمد جمال سعيد من أختها (مها).

بدأت رانيا فريد شوقى العمل السينمائي عام 1992 عندما شاركت والدها الفنان فريد شوقي بطولة فيلم "آه وآه من شربات"، وبعد ذلك كان أكثر نشاطها الفني موزعًا بين المسرح و التليفزيون، ومن أبرز أعمالها فى السينما :"آه وآه من شربات، وطعمية بالشطة، وليه يا هرم، وعنتر زمانه، ومغلف بالشيكولاتة، والمقامر، ووداعًا للعزوبية".

وفى الدراما شاركت فى مسلسلات أبرزها: "خالتي صفية والدير، والضوء الشارد، والرجل الآخر، وجحا المصري، والعطار والسبع بنات، وعباس الأبيض في اليوم الأسود، ويتربى في عزو، أبو ضحكة جنان، وخاتم سليمان، وسلسال الدم، وعوالم خفية، وأبو العروسة" وغيرها، وفى فى المسرح شاركت فى مسرحيات أبرزها "باللو، وقصة الحي الغربي، ومولد سيدي المرعب، وربنا يخلي جمعة، وكحيون ربح المليون، والملك لير".

وقالت رانيا فريد شوقى في ذكرى ميلاد والدها وحش الشاشة الفنان فريد شوقى، إنه في حاجات كثيرة نفسى أقولها لوالدى وبحمد ربنا أنه مش موجود حاليا، علشان ما يشوفش الحالة التي وصلنا لها، لأنه كان مهموم بالفن.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا: السينما أكبر مما يحدث حاليا، السينما مش أكشن بس ولا كوميدى بس، الممثلين عادة أو الفنان بيبقى جواه حلم لنفسه ممكن لا يجد الدور الذى يحلم أن يقوم به مع المنتجين فينتج العمل بنفسه .

وتابعت: والدى كان كاتب مسلسل روبابيكيا، وملحقش يعمله، وقام به الفنان الكبير فؤاد المهندس، وكان بيحضر لفيلم مع محمد هنيدي كسيناريو وفيلم سكة اللى يروح مع الفنان محمود عبد العزيز، وكان عنده دايما أفكار، وكان فيلم أيضا لأحمد زكى .

وتابعت: فريد شوقى كان مؤسسة ممثل وكاتب سيناريو ومنتج، والدى ما كانش بيعرف يتعامل مع الصبيان لان خلفته كانت كلها بنات، وكان يجيد التعامل مع المرأة، وكل أولاده لم يميز احد عن غيره، ولكن أنا الوحيدة في بناته اللى فكرت في دخول الفن، وهو كان رافض دخولنا الفن لانها مهنة مهلكة .