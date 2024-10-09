فن ومشاهير

بعد غياب.. أحمد السعدني يعود للسينما: “ولنا في الخيال حب”

0 نشر
Bitajarod 0 تبليغ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد الفنان أحمد السعدني للعودة إلى السينما من خلال فيلم جديد بعنوان “ولنا في الخيال حب”، حيث تشاركه البطولة الفنانة مايان السيد. تدور أحداث الفيلم حول أستاذ جامعي انطوائي تقتحم حياته طالبة ليعيش معها قصة حب. الفيلم من تأليف وإخراج سارة رزيق، ومن إنتاج شركة ريد ستار.

يُذكر أن آخر مشاركات أحمد السعدني الفنية كانت في مسرحية “كازانوفل”، التي عُرضت ضمن فعاليات “موسم الرياض”.

بالإضافة إلى ذلك، يشارك السعدني في فيلم “الجواهرجي”، إلى جانب الفنان محمد هنيدي، والمقرر عرضه قريباً.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا